貴報7月9日社論〈馬英九何苦惹塵埃〉，我們有些不同看法。在當前兩岸情勢緊張，危機一觸即發的此刻，我們要呼籲兩岸執政當局，同時回到「原汁原味的九二共識」，亦即肯認各自憲法的「一中」規定，但求同存異，擱置歧見，先讓兩岸回到馬英九執政8年「和平發展期」的軌道上。

兩岸目前處於什麼狀態？大家心知肚明。台灣的總統大選已落幕快半年了，蔡英文總統販賣「芒果乾」（亡國感），猛批香港情勢卻毫無作為，除了滿足民粹情緒外，別無用處。既然執政，就要能有效處理兩岸主權問題，此所以馬政府時期才採用1992年兩岸達成求同存異的「九二共識，一中各表」，並具體實踐在2014年國台辦與陸委會多次會晤互稱官銜，與2015年兩岸領導人高峰會晤上，成為處理兩岸問題的具體範例。

2015年11月7日，馬英九前總統與中共主席習近平在新加坡面對面，就「一中」議題各自表述。習近平提出兩岸同屬一中、反對台獨，馬英九提出在」「中華民國憲法」之下，「一中各表」不會表到「兩個中國、一中一台，或台灣獨立」。媒體解讀為「雙方高度自制、擱置爭議」；兩岸領導人會晤的形式就是「一中各表」。本人有幸全程在場見證這一個以「求同存異」處理兩岸主權爭端的典範。

我們的見解是，處理爭議是當前最重要的課題。無論蔡英文執政後，如何激化兩岸對立，對岸的話語論述又有何變化，回到過去雙方都接受的模式，才是最務實、具體、可行的選項。兩岸任何一方片面的解讀，在他方同意前，都只是建議，而非定論。

基於「九二共識」的「馬習會模式」，不會只代表過去的輝煌，而是提供現在與未來務實有用的參考範例；因為真正有利、好用的兩岸共識與實踐，永遠不會過時，只要兩岸同時回到「原汁原味的九二共識」，誰說不可能再次實踐和平發展榮景？

例如近日中共軍機繞台不斷，美軍也堂而皇之進入我領空領海，民眾頗為擔心，媒體譏諷蔡英文總統「每天閱兵」。前任國防部長還大談「共軍犯台我們可以撐兩周」。對照馬政府時代的2015年1月，兩岸曾為海峽新增M503航路商議多次，陸方為此延後啟用時間，並將航線往西偏移6海里。兩相比較，差異甚大，因為馬政府與對岸有互信基礎與協商機制，蔡政府則付之闕如，以致束手無策。

因此，兩岸執政當局最迫切的要事，還是回到過去有互信基礎的狀態。「原汁原味的九二共識」，是歷經近30年淬煉的兩岸共同政治基礎，如果尋覓不到新的模式，焉能以陳舊視之？如同貴報社論所言，政大民調顯示，「反中」不是台灣主流民意，只要因勢利導，尤其是兩岸執政者，能以人民為念，同時回到和平軌道，何苦為了意識形態，把兩岸人民帶入危險的境地呢？

至於所謂雙方憲法規定的「統一」方案，在兩岸尚未重建互信， 政府就此也未獲民意支持之前，絕非當務之急。回顧兩岸交流歷史，循序漸進，才能水到渠成；揠苗助長，只會欲速不達。我們誠懇呼籲，在當前世界新冠疫情肆虐之際，應避免兵凶戰危，兩岸必須回到「原汁原味的九二共識」，回到馬政府8年，兩岸人民熟悉的和平、交流、互利、雙贏氛圍，才是兩岸之福。

（作者為前總統府副祕書長、馬英九基金會執行長）