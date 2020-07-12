如果明天就是美國總統大選日的話，川普肯定落選。2016年川普的普選票輸了希拉蕊足足有280多萬票，但靠著3個搖擺州「贏者全拿」的選舉人票翻盤而當選。上任後，川普靠著激化支持者不斷獲取政治聲量，但從今年第1季開始在全美各地肆虐的新冠肺炎，在川普的愚民政策與藐視專業下，導致災情慘重，也使他的支持度直直落；再加上5月明尼蘇達州員警對非裔嫌犯佛洛伊德執法過當，導致佛洛伊德身亡，引發各地抗爭，讓許多中間選民也逐漸看不下去。

從6月中開始，各項民調均顯示川普落後民主黨總統參選人拜登將近10個百分點，而就連川普在4年前得以翻盤的3個搖擺州民調，川普皆落後拜登5到10個百分點，狂妄如川普日前竟落寞談到自己落選的可能。至12日止，美國新冠肺炎確診人數已突破324萬例，當台灣民眾在討論要如何使用三倍券消費時，很難想像美國才正要進入台灣在3月時那樣嚴峻的狀態。

當然川普也不是省油的燈，他4年前是怎樣崛起的，任期中就怎樣執政，今年下半年就會怎樣尋求連任。對民進黨政府與大陸政府而言，川普搞砸了內政，自然要「出口轉內銷」，揍中國出氣給美國內陸白人看。

儘管這點大家都知道，但這裡其實仍有一個有趣的「轉折」，即川普的前國安顧問約翰‧波頓日前出書，狂爆川普私下需要大陸國家主席習近平幫忙協助他連任。儘管波頓非常挺台灣也反中共，但他提到川普把台灣比擬成馬克筆尖，中國比擬成桌面。換言之，就經濟利益而言，台灣在川普眼中毫無輕重。

而就在外界霧裡看花之際，美國在中國通過《港區國安法》之後，在東海、南海以及台灣周邊上空動作頻頻，日前美國雙航母進入南海操演，中國航母也是，美中同在南海軍演實屬罕見。在經濟手段上，美國不但聯合加拿大、澳洲封殺華為，也限制香港銀行購買美元。然後，只要是有中國影子的國際組織，美國就退出，包括世界衛生組織，而已不再篤信和平崛起的中國也一再由外交部發言人趙立堅對外強悍發言。

筆者認為，川普其實也沒那麼懂台海政情，尤其他看重的是美中經貿，所以也沒那麼憎恨習近平。但問題是他依照共和黨「選戰手冊」進行的反中路線已回不了頭，半推半就下，在選前，川普對中只會更強硬。

值得觀察的是，日前中印衝突的背後也有美國介入的跡象，最後中國讓步，緩和了局勢。中印衝突等於是兩岸衝突的「實現版」，而美國近來在東亞動作頻頻，讓中國理解到川普所面臨到的國內壓力有多大，川普必須要發洩。中國不攖其鋒知所進退，反而更符合北京當局的利益。

正如波頓所言，習近平最畏懼的事情主要還是台灣問題，如果激怒川普，讓蔡英文訪美甚至川普訪台，到時中國要幹還不幹就會陷入兩難。最保守的策略是中國先退一點，期待川普落選後，中美再來重修舊好。

（作者為信民兩岸研究協會研究員）