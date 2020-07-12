最近世界新冠疫情又不太樂觀，除了全球及美國的確診案例都創新高之外，排名第1的美國7月10日單日新增確診數就是破紀錄的近7萬；第2名的巴西累計死亡數也已經超過7萬，這些數字都即將超越中國大陸至今確診的總數8萬5000，可以想見疫情的嚴重。就連防疫的模範生香港，最近也出現來勢洶洶的第三波疫情，想再回到從前，可能得多花點力氣。

新冠雖然是個傳染力很強，又沒藥沒疫苗的傳染病。但這個病毒還是「盜亦有道」的，君不見在大部分國家只要學著中國大陸這種強有力的控制手段，疫情在兩周內都可以壓到底，再兩周綏靖期，大概就可以控制了；若為保險起見，再多管制1個月，即使疫情反彈也很容易處理。北京的疫情就是如此。

中國大陸與美國除外的第一波疫情國家，不論學到了中國大陸幾分，疫情都能在5月底大致結束，開放社區，大部分歐洲國家都是如此。新冠病毒真的是盜亦有道，它不需要像流感一樣，要感染到一定族群的人口，達到群體免疫才會離開。它應該會像SARS、MERS等冠狀病毒一樣，在世界逛一段時間就離開了。也應該不會像流感一樣「冬來夏藏」，年年報到。這畢竟是流感家族的習性，冠狀病毒及突變的冠狀病毒是很難達到這種境界的。

美國遭逢新冠疫情時，正值「抗中」的鋒頭上，中國大陸那套「抗疫」政策到了美國就被轉成了「抗議」，棄如敝屣。所以美國是第一波感染爆發的國家中碩果僅存，而且確診數始終獨占鰲頭的國家。學美國的巴西與俄羅斯，為第二波國家，確診數分占全球第2、4名。印度是真的學不來中國大陸那一套，加上有夠多的易感宿主，所以確診數為第3名。

中國大陸的新冠防疫政策是經世界衛生組織大力推薦的。連在反中浪頭上的台灣，雖然依然嘴硬，但骨子裡早已棄美投中。中國大陸那套居檢、隔離、接觸者追蹤系統都在台灣重現，台灣的快速反應也來自於中國大陸訊息的快速提供。台灣就是在科學上能充分體認到血濃於水，但在小明回家、中明上學、大明返鄉的問題上給足台獨及美國面子，才能保有今日的防疫成績，所以還真有「商人防疫」的經典。

香港的問題是另一個誤入歧途的案例。香港是屬於中國大陸的，防疫政策當然一樣，第一波與第二波都能依中國大陸的防疫規範很快弭平。但香港是有社區感染爆發案底的，在《港區國安法》頒布前後的抗議示威遊行，就扎實地引爆了第三波社區感染爆發。這一波感染者隨著抗議人潮四散，還著實不好處理。香港大概是看到了台灣，在疫情期間能還轟轟烈烈地搞「罷韓」。但壞榜樣還是不能學，台灣真的沒有社區感染爆發的案底，香港要能先學到這點就好了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）