日前，行政院長蘇貞昌出席新北市的一項活動，市長侯友宜突然半路攔截蘇貞昌的座車；兩人隔著車窗握手寒喧，蘇貞昌承諾，地方政府為中小學裝冷氣，中央會補助。

第二天，侯友宜與桃園市長鄭文燦共同出席一項活動。侯友宜在致詞時突然向台下的鄭文燦喊話：「鄭市長爭取預算很厲害，蘇院長對你都是百依百順。」侯當場請他幫忙爭取龜山連接新莊的快速道路，以紓解龜山、林口車流。

侯友宜的這兩個舉動，被民進黨人譏為「出格」。例如民進黨新北市黨部主委何博文就認為，半路攔車喊話的動作實在太突兀了。然而，侯友宜如此賣力地爭取資源，新北市民看了，心中做何感想？

第一當然是感動。為了建設，侯友宜不惜放低姿態向中央、向綠朝新貴懇請、拜託，如拚命三郎一般，市民豈會無感？

其次則是感嘆。新北市的人口和幅員均為六都之最，然而，中央的統籌分配稅款及一般性補助收入的人均數額，新北卻是六都裡最少的，侯友宜能不費心費力爭取嗎？身為地方父母官，想必侯友宜最在意的是市民的福祉，而非何博文所挑剔的「不禮貌」。

綠色政客諷刺侯友宜，莫非中央與地方溝通有礙，才需要如此「攔轎伸冤」嗎？這話還真沒說錯！每周四舉行的行政院院會向來是中央和地方政府最直接的溝通場合，但因為疫情關係，暫時不邀六都列席。中央疫情指揮中心早在6月7日就已宣布解封，至今1個月多了，行政院院會還是沒有讓六都列席，這究竟是怎麼一回事呢？

再者，6月16日，總統蔡英文由時任經濟部長沈榮津和蘇貞昌陪同前往九份老街視察經濟振興情況，卻沒有邀請侯友宜；7月3日，蔡英文參訪新北市深坑老街，這次總統府有聯繫新北市府，不過因為正值議會總質詢，侯友宜難以抽身，再加上總統府是行前2小時才告知，時間太匆促、來不及更改市長行程。

高層兩次視察地方，侯友宜都無法參與，再加上何時可列席行政院會遙遙無期，侯友宜也只好主動出擊，這是不得不然、情有可原；而直白向鄭文燦喊話，則不但讓人見識到侯友宜的身段特軟，更預告了這兩位藍綠最亮眼的明星，已進入下一輪競技之前的惺惺相惜階段。

許多人認為，鄭文燦是民進黨最有希望問鼎2024總統大選的人選，而一直低調拚市政的侯友宜，則因治理的口碑甚佳，成為不少藍軍的期望。侯、鄭兩人共同的特色是言行舉止不那麼政治化和政黨化，因而能夠廣結善緣。鄭文燦在桃園的施政，資源分配雨露均霑，侯友宜幾乎少見對中央的批評，因此民進黨就算要欺負他，動作也不敢太大。

副總統賴清德曾說，韓國瑜是百年難得一見的政治奇才，希望兩人能進行一場君子之爭，可惜，勢不容人。或許，鄭文燦與侯友宜，有機會完成賴韓之間的那場未竟之役吧！

（作者為資深媒體人）