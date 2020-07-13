那麼，我們究竟應該怎樣評價李白和唐玄宗這一段風流佳話呢？我想，應該承認，玄宗此刻確實是求才的。唐玄宗本身是藝術全才，他的紅顏知己楊貴妃也是音樂歌舞專家，他們對於文化藝術人才，確實有賞識之心，也有知遇之恩。正因如此，天寶年間，長安的文化藝術界真是群星閃耀，不僅有詩仙李白，還有詩聖杜甫、詩狂賀知章、詩佛王維、草聖張旭、畫聖吳道子、音樂家李龜年、舞蹈家公孫大娘等。但是，玄宗僅僅是把他們做為文藝侍從來賞識，他並不希望這些人能成為張說那樣的文人型政治家，這對於像李白這樣胸懷大志的文人來說，當然是一場悲劇。另外，我們也要看到，此時以李白為代表的這些文人，雖然有理想、有抱負，但是，就其實際的性格、素質和經驗而言，其實他們也無法承擔真正的政治責任。一代文人都向文士而非政治家的方向發展，這又不得不說是政治的悲劇了。

葬送在安史之亂中

這樣看來，天寶年間詩人、妃子和皇帝之間所演繹的，是宮廷佳話，也是文壇佳話，但絕不再是政壇佳話。那麼，當時的政壇又由誰來把持呢？

大家都知道，開元天寶時代無疑是中國古代大大小小的盛世中最輝煌燦爛的一頁。它是中國歷史的驕傲，更是玄宗個人的驕傲。可是，遺憾的是，唐玄宗不僅親手締造典章煥然、文采風流的開元盛世，也親手把這個盛世葬送在安史之亂的戰火之中。白居易一曲《長恨歌》，寫盡了當年的風流，也寫盡了當年的無奈。盛衰更迭，悲喜交加，曾讓多少人唏噓流涕、扼腕嘆息。在本書即將畫上句號的時候，我想和大家一起思考三個問題──第一，唐玄宗到底是一個怎樣的皇帝？第二，大唐玄宗時代到底是怎樣的一個時代？第三，大唐盛世由盛轉衰的原因又在哪裡呢？

唐玄宗到底是一個什麼樣的人呢？我想講三個方面的內容。

第一，他是一個有為的皇帝。中國古代，號稱有三大盛世──漢武盛世、開元盛世和康乾盛世。在這三大盛世之中，開元盛世無疑是最為輝煌燦爛的。在經濟上，開元盛世創造糧食儲備一萬萬石的奇蹟，男耕女織，各得其所；在政治上，開元盛世擁有姚崇、宋璟等一代賢相，他們的能力和業績在中國歷史上大名鼎鼎，遠無愧於西漢的蕭規曹隨，近不亞於唐初的房謀杜斷。在軍事上，王忠嗣、高仙芝等一批良將，在安西、北庭、河西、隴右、朔方、河東、范陽、平盧、劍南等沿邊藩鎮縱橫馳騁，捍衛著大唐西到蔥嶺，東到大海的廣闊邊疆。在文化上，開元盛世更是群星璀璨，不僅擁有李白、杜甫那樣的天才詩人，高僧一行那樣的科學奇才，還擁有司馬承禎、吳筠那樣的道教學者和張果那樣的道教仙家，以及由天竺僧人善無畏、金剛智與不空構成的密教三傑-─當時號稱開元三大士。

開元天寶年間有如此眾多的人才、有如此輝煌的功業，原因在哪裡呢？我想，首先就要歸功於唐玄宗的領導能力。他既能審時度勢，又有知人之明，這是盛世出現的重要保證。怎麼叫審時度勢、知人善任呢？玄宗永遠知道自己要什麼，也永遠知道誰能幫他達到目的。臨淄王時期，他要皇位，他知道，劉幽求、王琚這樣的縱橫家是最好的選擇。開元初年，他要撥亂反正，讓國家盡快走上正軌，這時候，他知道多謀善斷的姚崇是最好的選擇。政治規模基本確立了，他要守制度、立法度，這時候，他知道，為人耿直、講原則的宋璟是最好的選擇。再後來，國家已經安定繁榮的時候，他要文治，他知道一代文宗張說就是最好的選擇。文治過度，朝廷腐敗，全社會奢靡成風，這時候，他知道，清廉簡樸、刻苦自勵的李元紘、杜暹就是最好的選擇。國家長期快速發展，容易讓人產生自滿情緒，需要牛虻刺激一下的時候，韓休、張九齡這樣的直腸子就是最好的選擇。能夠隨時把握時代脈搏，再根據時代需要任命合格人選，這就是唐玄宗做為領袖有能耐的地方。

光有能力還不夠。開元盛世的到來，還要歸功於玄宗的政治道德。《舊唐書．玄宗本紀》說得很清楚：「我開元之有天下也，糾之以典刑，明之以禮樂，愛之以慈儉，律之以軌儀。黜前朝徼幸之臣，杜其奸也；焚後庭珠翠之玩，戒其奢也；禁女樂而出宮嬪，明其教也……廟堂之上，無非經濟之才；表著之中，皆得論思之士。而又旁求宏碩，講道藝文。昌言嘉謨，日聞於獻納；長轡遠馭，志在於昇平。」什麼意思呢？這段話列舉的其實是唐玄宗諸如黜落奸佞、焚燒珠翠、考核官吏等一系列政治舉措。《舊唐書》認為，這正是開元盛世到來的原因。

把奢侈品燒了

問題是，這些政治舉措的內在精神是什麼呢？一句話，克己復禮。唐玄宗難道不愛奢侈品嗎？他愛呀，唐玄宗是貴族公子哥出身，最懂得享樂了。可是開元初年，正是唐玄宗，把宮裡的奢侈品都搜出來，集中到院子裡燒了。唐玄宗難道不愛美女嗎？他也愛呀，唐玄宗號稱風流天子，怎麼可能不愛美人？可是開元年間，正是他把入宮多年的宮女們放回家，唐玄宗難道不想聽好話嗎？想啊，是人都有這個弱點，唐玄宗那樣自視甚高的人更不例外。可是開元年間，正是唐玄宗把只會說好話的佞臣都貶官了。他破了這些陋習，那麼，他又立了什麼風氣呢？

有一個故事很說明問題。根據筆記小說《次柳氏舊聞》記載，唐玄宗開元初年，任用姚崇、宋璟等一批老臣的時候，每次在便殿召見他們，都從御座上站起來迎接；他們走的時候，也要走到門口送客。這是屈尊降貴、尊重大臣。另外，開元十二年，唐玄宗還頒布敕令：「自今以後，諫官所獻封事，不限旦晚，任封狀進來。所由門司，不得有停滯……如有除拜不稱於職，詔令不便於時，法禁乖宜，刑賞未當，徵求無節，冤抑在人，並極論失，無所回避，以稱朕意。」這是不怕忠言逆耳，虛心納諫。正是因為有了唐玄宗一心求治的胸懷和勵精圖治的誠意，才最終成就河清海晏、國泰民安的開元盛世。能夠做到這一點，還不是有為的皇帝嗎？（待續）