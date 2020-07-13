無色覺醒》賴岳謙：港國安法正式實施！防止英美特工滲入！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第672集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「港國安法正式實施！防止英美特工滲入！」

「港區國安法」在中國大陸第十三屆全國人大會議以正式通過並實施，人大常委會拍板將上述相關法律列入《香港基本法》附件三。並要求特區行政機關、立法機關、司法機關規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為，由香港特區在當地公布實施。茲為維護國家安全其法案主要內容，包括針對顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及境外勢力干預。

在過去沒有國安法規範的香港，全球情報機構都曾在此活動，如今通過「港區國安法」後，勢必會威脅到外國情報機構在香港的行動。曾經英美許多情報機構，在香港進行特工活動頻繁卻無法可管，長期滲透趁機深入香港社會民間活動。如此影響讓特工人員能與港獨份子與激進民眾連結。這些外國勢力組織疑似暗地援助港獨份子，也會給與部份極端份子協助與支援，隱藏在社會背後下指導棋，致使香港近年動盪不安。

香港「反送中」爭議，便是顯現出外國勢力滲透進香港社會運動的嚴重性，為讓香港社會重回安定，外國情報機構與特工活動，自然成為大陸政府鎖定咎責的對象。因此「港區國安法」的通過，對外國勢力情報機構的衝擊自然不在話下。英美政府都接連發表聲明，美國川普政府擬取消美國對香港的「特殊待遇」，並透過國務卿蓬佩奧等揚言要祭出制裁手段；英國首相強森甚至推出對持有英國國民海外護照（British National Overseas）的香港公民入籍英國的政策。如此對北京當局不友善的行徑，都將導致美、英、中彼此的關係更加緊張。

目前英國仍屬脫歐後的過渡期，英國與歐洲諸國有緊密連結的經貿往來，好不容易存有喘息空間，不至於因「硬著陸」而出現斷層。即便如此，英國仍是要面對與歐盟自由貿易協定「歸零」的問題，為經濟發展找出路。英國盟友美國，也因為川普上任後，否決前總統歐巴馬與英國的貿易承諾，再加上與歐盟的自貿談判，始終無法得到讓彼此滿意的結果，上述都使英國經濟蒙上陰影，不確定性增加。

為了找到經濟出口，英國與中國大陸建立緊密的貿易合作，共同打造中英黃金年代。這層關係本該是互利的，現因英國首相強森推出的開放香港移民政策，恐怕有所改變。目前有35萬名港人擁有英國國民海外護照（British National Overseas），若再加上有資格申請者，總數高達300萬。

回顧英國脫歐原因，移民問題是英國民眾投下同意脫歐公投的關鍵主因，可以判斷英國首相強森提出援港政策，為緩解英國內部朝野壓力而採取的行為，無疑是在國際政治上先炒短線不計其果。美英聲援示威港民，引發北京當局高度不滿。英國著眼遠東利益！強森下一步該如何走？……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！