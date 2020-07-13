編按：蔡英文執政4年來，兩岸關係一直處於冰封狀態，兩岸兩會運作幾近停擺。蔡總統進入第二任期以來，由於川普競選連任猛打台灣牌，台海情勢益加緊張。近來，更因大陸全國人大通過《香港國安法》，美中較勁白熱化。兩岸關係是否到了應該重開機的時候？又該如何重開機？本報邀請學者專家就此議題發表系列專文，探討兩岸未來。

兩岸由封閉到開放、由三通到融合、由喜悅到對抗、由當局對立到全民對立、由「一中」到「一中一台」…，兩岸在曲折中走向全面對抗，兩岸關係跌入了谷底，似乎除了武力相向而沒有了任何希望，難道這是我們的宿命和唯一的出路，兩岸到底還有沒有出路與希望？

對於兩岸走到這樣一步，兩邊的解讀是不一樣的。

台灣認為大陸的崛起，確立了未來30年的統一台灣計畫，咄咄逼人，是單方面改變現狀，加上中美關係惡化，台灣在中美衝突中地位見漲，況且民進黨已全面執政，如不利用這機會突破「一中」牢籠，還待何時，所以疫情降臨，本是兩岸互助和解之良機，但台灣當局趁機「以疫謀獨」…。

大陸認為台灣當局故意製造「亡國感」與「仇中感」，歪曲我們統一的意圖，用香港說事，用美國壓中，不道德地綁架了台灣民眾作為反中的人質，扼殺兩岸交流，否定大陸一切善意，在抗疫問題上向傷口撒鹽，讓人嚥不下這口氣…。

在我作為一個台海問題專家的眼光來看，這些變化有必然性。從台灣的歷史與發展來看，他們經歷了大陸沒有的「本土化與民主化」變遷，造就了與大陸迥然不同的政治生態，建立自己的主體意識與國族認同，甚至兩大政黨都成了本土政黨，建立了「愛台」與「賣台」的意識形態，撕裂「統獨」與「族群」，壓制了中國認同，使台灣從一個極端變為另一個極端，使「本土化與民主化」走向它的反面，民粹的亢奮與本土的滿足還處於高潮…。這一切不是以「數典忘祖」一套說教可以解決的，他們對「尊嚴」的渴求也許大陸多數人難以用「同理心」可以理解的，「兩制」的衝撞對「一國」的影響，我們是缺乏心理準備的。

其實中國大陸追求的統一，就是歷史上的「一國多制」的觀念，即在不讓「一個中國」解體的前提下，共同締造一個更美好的未來，維持相對統一，如香港、澳門一樣，各有各的制度，和而不同相處，共同維繫「一個中國」，不讓台、港、澳問題成為西方勒索我們的藉口。

事實證明，台灣永遠不可能成為他們的棋子，只會成為他們的棄子！這種統一與絕對統一，即武力統一不同，不是征服和消滅對方。

台灣「台獨」的夢已實踐過了，所有情緒的發洩也發洩過了，事實證明「台獨夢」是不切實際的夢，它翻越不了中國崛起這座大山，台灣海峽又太狹太淺，擋不住十四億同胞的決心…。現在是到了回心轉意時刻了，兩岸同胞才是我們自己的上帝，讓我們停止對抗吧，停止仇視，停止汙名化，停止去中國化，恢復全面往來吧！

創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念！

一切都在一念之中，一切皆有可能，讓我們共同邁出新的一步吧！

（作者為上海東亞研究所所長）