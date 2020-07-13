《香港國安法》實施後，綠營內有心人士再度炒作芒果乾，舉外電或網路消息稱，大陸可能在今年，一併以武力解決台灣問題，想拿空氣再度炒熱台灣社會的仇中氣氛。

《香港國安法》對香港肯定產生不小衝擊，但許多論者已經指出，所謂「今日香港、明日台灣」，根本是自我矮化，無端炒作的話題。

兩岸因疫情隔絕，指揮中心不放小明、陸生返台，讓兩岸民間敵意有所上升，但與此同時，台灣社會要求開放小明、陸生返台的聲量也愈來愈大，讓陳時中都要說抱歉，不敢再說出「自己選擇國籍自己負責」這種搞不清楚情況的話，連綠營內部都有人聲援小明、陸生。

兩岸要合作仍是民意主流，大陸很明顯也看到這點，大陸國台辦主任劉結一近日特別走訪在京台資企業，強調大陸經濟穩中向好、長期向好，廣大台商台企抓住大陸發展機遇，就一定能實現更好發展。如果大陸真準備利用剩下半年時間打台灣，何苦一直強化兩岸經貿交流，幫助台商？

此外，台北市與上海已宣布，今年雙城論壇決定續辦，考量到疫情隔離問題，改用視訊舉行。大陸國台辦也肯定兩岸城市沿著正確軌道推進交流合作，有利於增進兩岸民眾福祉，共享互利合作紅利。凡此都顯示，兩岸關係雖然嚴峻，但兩岸最高層都有意控管，並在疫後重啟民間交流。