美國川普政府的中國政策遭到全面性批評與質疑，被認為是失敗的外交政策，「皮尤研究中心」在32國進行的民調顯示，只有29%受訪者對川普處理世界事務有信心，此時台灣卻全面傾向美國，兩岸關係更形惡化，《華盛頓郵報》認為《香港國安法》是中共處理台灣問題的「藍圖」。兩岸危機事件層出不窮，外交部沒有檢討改進能力，卻在臉書大頭貼做文章，用英文偷渡「台灣外交部」名稱，這是外交部的沉淪，更是民進黨對外政策的悲哀。

大陸崛起後，對領土主權的強硬主張、壓制人權、不公平貿易措施等確實引起民主國家關切及憤怒，美國國家安全顧問歐布萊恩形容美國在印太地區面對了「冷戰以來最嚴重的地緣政治挑戰」，顯示了美中關係已成國際政治的核心議題。雖然川普標榜他是第一位勇於強硬面對中國的總統，但強悍、憤怒並不等同有效的策略與政策，也無法改變美中權力消長的現實。

美台雙邊關係不能跳脫美中台三邊關係架構，美國的政策及美中關係發展必然衝擊台美及兩岸關係。民進黨政府4年來高估了美國支持台灣的強度與信念，低估了中共處理台灣問題的能力及決心，加上「反中」、「仇中」思維，毫不遲疑選邊川普政府，甚至期望能因此切割與中國的關係，這是危險、錯誤的第一步。

長期以來，美中台對台海情勢各有盤算：台灣認為有美國撐腰，大陸軍力不足，不會對台灣使用武力；中共則研判，以優勢武力快速解決台灣問題，美國不會出兵援救台灣；美國則認定，台灣不會走向獨立，中共不會武力犯台。這個架構維繫台海安定40多年，兩岸關係數度瀕臨失控，卻始終能避免兵戎相見。如今大陸崛起、中美走向衝突後，由美國主導的世界秩序將遭到挑戰，美中強權將在亞太地區重畫「勢力範圍」，維持台海和平的脆弱機制開始裂解。

美中對抗的大氣候加上民進黨「逢中必反」，台灣因而走上「聯美抗中」之路，對美國言聽計從，連參與國際組織及維護友邦關係都借助美國。在美國的印太戰略設計中，台灣是制衡中共的重要「夥伴」，服務的是「美國優先」目標，換言之就是美國抗中的籌碼或工具。而美國政策最大失誤之一就是空有龐大的盟邦及夥伴為後盾，卻無法動員整合盟邦及夥伴，多數國家拒絕接受美國強迫他們選邊，台灣可謂唯一「死忠」。

過去半年，由於新冠肺炎失控、總統選舉壓力，川普狂打「台灣牌」，從原來的台海現狀維護者轉變為不可預測的變數，民進黨仍甘之如飴或騎虎難下，坐視台海政治及安全情勢嚴重惡化，繼續站在火線充當打手。令人擔心的是，目前川普選情告急，許多共和黨人士紛紛提出更為躁進的主張，如承認台灣為獨立國家、檢討美國一中政策等，到底對台灣是禍、是福？美國專家警告民主黨總統候選人拜登不須效法川普策略，否則會墜入美中「敵意螺旋陷阱」，這豈不正是台灣當前處境。

台海籠罩在兵凶戰危之下，美中軍機、軍艦在台灣周邊海域川流不息，雙方在西太平洋集結了強大軍力，並以實兵演習、操演互別苗頭。8月中共將舉行大規模軍演，並以東沙群島為演習設定。美國主辦兩年一度的「環太平洋演習」也將於8月17日登場，美中提升軍備競賽，誤判、意外風險隨之升高，台灣首當其衝，民進黨仍無法審時度勢。

盤點蔡政府第一任內外交成績單，除了創紀錄的7國斷交，台灣邊緣化問題更嚴重，寄望美國協助參與國際組織及區域經濟整合機制，但一無所成，美國更表明對台美自由貿易協定毫無興趣，台灣只能自我解嘲要先處理牛豬問題。爭取參與世界衛生組織（WHO）與世界衛生大會（WHA）也遭同樣命運，現在美國宣布退出WHO，台灣重心頓失。在川普的「交易式」外交風格中，台灣利益顯然不是重要決策因素，完全符合他的台灣「筆尖論」。

前美國國安會資深官員麥艾文與格林在《外交事務》季刊聯名撰文〈台灣是下一個香港嗎？中國測試迴避懲罰之極限〉，警告中共將不斷推進目標，並更以強迫手段達成目標。美國兩黨對美中關係雖有共識，對川普政府處理中美關係的策略與能力卻有許多質疑。為了自身利益，台灣不能依附在美國之下，更不能唯川普政府之命是從。