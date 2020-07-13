振興三倍券15日開始領取，經濟部特別在通知簡訊中告知民眾，為避免排隊等待，建議避開前3天取貨；郵局也緊急開放官網和專線電話讓民眾預購，果然又是忙線中添亂，「三倍券之亂」戲碼已開麥拉。

經濟部7月1日起提供民眾預購，申請領紙本的民眾超出預期，行政院除再次告訴民眾一定領得到，也再加碼推出第二波預購時間，結果人愈累積愈多，總預購人數突破近1200萬，其中，領紙本者逼近87%。換言之，恐有一半民眾將到郵局領紙本，排隊在所難免。

雖說三倍券可用到年底，但在早買早享受，加上可搭配暑假安心旅遊，以及國際疫情嚴峻，不知下波疫情何時再爆發的預期心理下，民眾憂心三倍券恐成廢紙，當然想搶頭香，排隊夢魘勢將重現。

不僅如此，三倍券等同現金，超商等通路不可能首日就把所有預購量配送到位，一旦發券補券不足，勢必引發民眾與業者糾紛，同時還要增派警方押鑣巡邏，也易造成治安排擠效應。

尤其口罩之亂，蘇揆保證一定足夠。三倍券規畫之初，也認為紙本和綁定數位比例各半，如今紙本所需數量已超過預期，必須趕製，現在政府呼籲別搶領，很難讓民眾安心。

就算領券消費也有潛在亂象。首先，三倍券消費範圍排除11項不適用，但有一大串可獲准例外的「白名單」，加上沒強制要求不找零，民眾沒先做功課了解黑、白名單，難免衍生消費糾紛。

三倍券目的是振興疫後經濟，沒想到在不想學前朝發消費券的意識形態作崇，不只民眾須花錢購買，政府更要砸大錢印券，三倍券讓全台「三倍倦」，最後領券階段別真讓民眾花錢找罪受、政府找罵挨。