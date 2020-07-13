經典老歌〈一剪梅〉最近意外爆紅，竟然成為轟動歐美各大音樂串流平台的神曲，更高居北歐的芬蘭、挪威、南太平洋的紐西蘭等國網站排行榜冠、亞軍；其中的兩句歌詞「雪花飄飄，北風蕭蕭」，配合上歌曲的旋律意境，被不懂中文的網友音譯理解成「人生到達低谷，遭遇困境卻無能為力」之意，更是成為熱門用語，創造出另類流行文化。

本文並不想探究這首歌曲為何爆紅的原因背景，而是覺得「雪花飄飄，北風蕭蕭」這兩句形容詞，還真是唱入人心，扣動心弦，正好可以拿來比喻現在藍綠兩黨的處境與態勢。

國民黨現在當然是雪花飄飄，寒氣凍骨，再不釐清戰略、穩住戰術，恐怕很快就會在大雪紛飛中被掩蓋得無影無蹤。民進黨如今雖勢頭正盛，但凡事盛極必衰，今日其能以蕭蕭北風襲人，令當者披靡，今後若不能惕勵謹慎，反而恃寵張狂，終究也會在北風中迷失，遭到反噬。

台灣人很愛選舉、也很會選舉，甚至幾乎是以選舉治國，無時無刻不沉浸在選舉的算計與快感中。好比陳時中防疫有功，成為明星，媒體立刻為他編排到兩年後要選台北市長；韓國瑜剛被罷免，名嘴們馬上忙著為他找下一步要選什麼。而四年後的總統大選，現在更早就出現各種臆測與動作，如此永遠在選戰中沉淪、跳脫不了選戰勝負的恩怨，正常日子裡的國家大計、經濟建設、民生疾苦，又有多少人能好好思考、規畫推動？

如果沒有太驚人的意外，2024角逐總統大位的人必然是，民進黨的賴清德、鄭文燦二擇一，國民黨的朱立倫或侯友宜，民眾黨的柯文哲。以綠營來看，賴、鄭二人無論在年紀、資歷與民調聲望上，都屬理所當然的上選，其他人難望項背；目前媒體已不斷出現兩人王不見王的報導評論，未來雙方人馬的搶占地盤、較勁爭鬥，包括民進黨各派系搶奪權位資源的醜態，也將愈形激烈，很快就會出現更難堪的內幕，而民意的反彈也會逐漸爆發。

在藍營方面，目前傳出所謂「朱侯連線」vs.「韓江聯盟」的說法，基本上這是符合表象卻未必會依照現實而運作的推論。朱立倫必然會把握他最後也可能是最好一次逐鹿大位的機會，而侯友宜極可能先不參與競爭，繼續追求連任新北市長；外界或以為國民黨又搞內鬥不團結，但其實盡早表態、訴求改革主張、遵循制度公平競爭，才是擺脫傳統陰柔內鬥，大開大闔的正道。

最重要的是，國民黨現在還擁有二都、12縣市，以及多數議會席次的地方優勢，以當前國際局勢與台灣社會趨勢來看，國民黨或許暫時贏不回中央的執政權，但只要在立法院展現堅強的制衡監督力量，地方上繼續確保多數縣市的施政口碑，就能成為穩定台灣政局的關鍵力量，而不必非要執著於一時的總統大選成敗。

穩住地方執政的基礎，才是國民黨能穿過雪花飄飄的迷障，進一步邁向重返執政的正確戰略，因此兩年後的選舉絕對重於一切。民進黨亦當知所警惕，如果不能務本圖強，說穿了，最後也不過是一剪，就沒了！