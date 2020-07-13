疫情後的新型態網路訂閱模式，正如雨後春筍般爆發！訂閱模式其實不是新鮮事，訂報紙或訂羊奶，都會在每天清晨準時送到你我家中，只不過，網路服務的免費與無償使用，養成了多數用戶不願付費的心態，如今要讓他們從荷包中掏出錢來，肯定要抓到痛點。

以20年前盛行的MP3來說，就打破了流行音樂的銷售模式，讓專輯卡帶與光碟成了歷史灰燼。如今在KKbox與Spotify等APP，以及YouTube Premium與Apple Music等巨頭平台上，消費者會為音樂歌曲付費的關鍵，不僅是海量歌單而已，更是整體打造的消費者體驗。

以新聞來說，在台灣的《蘋果新聞網》恢復免費瀏覽的同一時間，全球擁有600萬訂閱用戶的《紐約時報》，宣布不再與蘋果iPhone內建的「Apple News」合作，企圖把用戶導流回到自家平台。

關鍵在於，Apple News的1.25億月活躍用戶，以及廣告版位的點擊利潤，都還是蘋果的禁臠。《紐約時報》與先前即已退出Apple News的《泰唔士報》，當然不願意做賠錢的生意。

台灣的內容產業訂閱，過去兩年《天下雜誌》與《科技島讀》都有顯著成績，諸多平台的線上知識課程，也迎來疫情後的大成長契機，特別是在理財投資與語文學習上，都可以讓用戶打破時間與空間的實體局限，並且能夠一再咀嚼課程精華，持續精進個人能力。

疫情後新誕生的訂閱模式，像是金融科技獨角獸諦諾智金，也推出「CELEX汽車訂閱」，大膽縮短了賓士等高級汽車租賃服務的租期，訂出最短3個月的訂閱周期。諦諾智金創辦人暨執行長劉晉良對我說，疫情之後大家對「流動性」更為在意，不想把資金卡在購買汽車裡，而讓用戶找到最自由彈性、符合需求的用車方案，就是訂閱式服務的核心價值。

我們都知道，在傳統經濟模式中，消費者首先得購買一項物品，獲得物品的「所有權」，然後才能擁有物品的「使用權」。這產生了兩種困境，一是這些物品生命週期不一定長，物品不一定能永遠被使用；二是購買的物品越多、金額越大，勢必就壓縮了消費者的資金流動性，如果一旦需要放棄其他物品的所有權，使用權也跟著消失。

不繳房貸或車貸，就是先喪失所有權，再被迫放棄使用權的例子。劉晉良認為，所有權是最典型的物權樣態，也是形塑人類社會的重要概念，但對於現代人來說，所有權和使用權的分離已成常態，年輕族群更願意只為擁有「使用資產的時間」來埋單。

話說回來，網路訂閱服務仍是消費者買不買帳的問題。不論是一瓶羊奶或一台賓士汽車，就是要找到能掏錢的痛點！

（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）