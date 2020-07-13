律師界流傳某些公司股東會大戰或內線交易等案件，公司以驚人價目聘用律師。律師等級好壞竟然差這麼多嗎？律師如同所有的專門技術人員都有經驗與訓練的差異，自然有口碑的好壞。但若費用差別的原因竟然在於律師出身的背景，就不正常了。

《法官法》為促進新陳代謝，修改了退休給與之後，大批壯年法官、檢察官跳入律師行業，豪華亮眼的裝潢，毫不避諱地表明曾經服務的法院或檢察署名號，大量的宣傳甚至廣告為律師界衝出了另一類高級事務所。

《律師倫理規範》第14條規定，律師不得向司法人員或仲裁人關說案件，或向當事人明示或暗示其有不當影響司法或仲裁人之關係或能力，或從事其他損害司法或仲裁公正之行為。這種標榜曾經服務經歷的宣傳，造成足以影響司法界清白聲譽的都市傳言，是糟蹋司法威信最大的力量。

為了改革司法，司法院想出了觀審、參審、陪審各種方法。設想目的在於增加社會對司法的監督機制。但社會還沒有對何種制度形成共識，卻已然將人民對司法的信賴徹底打垮。受了完整法律訓練，以百分之一的拔尖成績考上，再加上司法官學院專業訓練的法官，竟然會比不上抽籤選出來、法律外行的國民法官？問題出在專業法官會「歪哥」的都市傳言上。法官程度不好、法官收賄、律師可以通關節，都不是全面的現象。司法人員包括法官、檢察官、律師在內，絕大多數都是專業正派。儘管每個案件都有敗訴的一方，但是歸咎於司法官的操守或能力，實在冤枉。

為什麼不能杜絕法官「歪哥」的都市傳言呢？剔除律師界真正的敗類，禁止引人遐思的經歷背景廣告是律師公會無可迴避的責任。司法官操守如何？院檢同仁、律師同道怎能不知。多年不能解決司法威信的根源在於姑息，在於互相迴護。打破這種生態不能依賴國民法官，而有賴於監察制度、院檢首長與律師公會。

業必歸會的專業公會（Kammer）襲自歐陸，目的在同業相監督以維護公共利益。公會是准許執業的臨檢者，是規範倫理的把門人，不是同業結合的利益團體。律師界現正分列兩大陣營，激烈地進行全國公會選舉。審視兩大陣營政見，甚少主張嚴格律師倫理之執行者。律師是自由職業，收費原各憑本事，但是深層動搖司法威信與倫理秩序的都市傳言，能夠視而不見，聽而不聞嗎？

（作者為中國文化大學法律研究所教授、執業律師）