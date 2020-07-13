有台獨意識者最怕別人說台灣是中國的一部分，因此，在台灣進行「去中國化」成為首要工作。民進黨政府將中國史改列入東南亞史，修改課綱提出「台灣地位未定論」，最近又有人建議將護照封面國名改為台灣、華航名稱捨棄China字樣等事件。目的就是要把台灣與中國完全切割。

外交部秉持此項思維，也處心積慮進行去中國化。日前與非洲索馬利蘭達成協議相互設處，在雙方簽署的協議書中有中華民國字樣，但是代表處名稱，卻捨棄中華民國，而以「台灣代表處」為名。其用意顯然在凸顯台灣意識，盡力去中國化。

日前外交部又修改臉書原有的大頭貼，將原來外圈的「中華民國外交部」以及Ministry of Foreign Affairs, Republic of China字樣完全刪除。中央位置的英文寫成MOFA TAIWAN。刻意捨棄Republic of China，只註明台灣，其用意不言而喻，也是想要「去中國化」。

外交部刻意捨棄中華民國，強調台灣，犯了兩項錯誤。

第一，根據《中華民國憲法》，我國領土包括台灣地區與大陸地區。《兩岸人民關係條例》第2條明定：「台灣地區：指台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土」。因此，台灣是地名，不是國名。台灣不等於中華民國，中華民國也不僅僅限於台灣。從法理上解讀，「台灣」只是中華民國所轄的一個地區。「中華民國外交部」不可稱作「台灣外交部」。MOFA是Ministry of Foreign Affairs的縮寫，其後必須冠上正式國名，才算莊重完整。如今外交部在MOFA之後僅僅註記「台灣」，顯得不倫不類。

第二，國際間有一項共識，就是「台灣」是中國的一省。原因是在國際標準化組織（ISO）出版的3166標準中，將台灣註記為Taiwan ( Province of China)。而ISO對於台灣的註記方式則是根據聯合國的用法。此一用法也廣為其他國家相關機構沿用。

中央社7月6日報導，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）在年度招生報告中，將台灣列為中國的一省。以此看來，外交部處心積慮捨棄中華民國字樣，改用台灣的結果，使在索馬利蘭的「台灣代表處」，忽然間變成「中國台灣省」的代表處，成為省級「地方政府」的辦事處，真是情何以堪。

外交是國家層次的工作，與外國政府及國際組織往來一定要用本國正式名稱。外交部是世界各國中央政府處理涉外事務的官方機關，對外名稱必須冠上正式國名。世界各國無一例外。如今我外交部以狹隘的台獨思維，捨棄中華民國強調台灣，不但有自我矮化之虞，結果更是畫虎不成反類犬。

（作者為退休大使）