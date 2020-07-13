我出生在內陸的河北省，那裡有一望無際的華北大平原，自古被稱為燕趙，以慷慨悲壯而聞名。然而在上個世紀八十年代，生活在農村的人們依然過著非古非今的貧窮生活，在我上小學之前，村裡才剛剛通了唯一的柏油馬路，即使如此，道路上負重而行的還是馬拉車居多，鮮有幾輛汽車路過時，小孩子便一擁而上，在後面瘋狂的追逐。

第一次知道台灣，是在小學的課本上。那上面說，台灣的日月潭很美，玉山很高，阿里山裡面住著樸實的高山族同胞，樟腦丸產量是世界第一。然而，老師和周圍的大人，都會說「然而」，台灣還沒有回歸。講的時候，雖然看不出多麼的傷感，但語氣裡面的可惜之情，溢於言表。

九十年代是大陸電視機大普及的年代，日本的動漫，港台的電視劇、流行歌曲一股腦的通過那黑白的方寸之地噴湧出來，不管是農村還是城市，山區還是平原，無遠弗及。處於物質和精神雙重匱乏的國人措手不及，目瞪口呆之後，對於電視裡面反映出來的港台人們的生活的富足，經常會發出由衷的讚歎和羨慕。

我還記得一個村裡面的大人說，無怪乎台灣人那麼富足，蔣介石逃往台灣的時候，帶走不止幾大船的金子，對於他的「分析」，我曾經深信不疑。

一集不落的追隨

千禧年後，我開始踏著自行車去縣城讀高中。那時候對於少男少女影響很大的小虎隊已經解散，電視劇《薰衣草》和《流星花園》在大陸方興未艾，《還珠格格》颳起的旋風也正讓人癡迷。我談了一場不成功的戀愛，王傑的歌曲成了我最大的安慰。

讀大學已經是零幾年，互聯網時代已經悄然而至，只要一台聯通網路的電腦，世界便彷彿在股掌之間，令人驚詫。

我記得隔壁宿舍有個同學癡迷吳宗憲的節目，因為圍觀的人多，經常傳來眾人哄笑的聲浪。我還記得，另一個宿舍則非常喜歡《康熙來了》，幾乎一集不落的追隨。周杰倫幾乎每一首新歌都會引起流行的騷動，我們宿舍有位同學對陶情有獨鍾，認為陶的歌曲遠勝過周，為此險些和別人釀成口角。

影響了全世界

說來奇怪，我的成長中雖然受過不少台灣的影響，但迄今為止並未去過台灣，連台灣的朋友也少的可憐，但是我關心台灣的信息，瞭解台灣的故事，台灣牽扯我的感情，甚至多過了我的故鄉。

我瞭解基隆得名的由來可能跟原住民有關，台北凱達格蘭大道也與此有關，我知道雲門的舞蹈煞是有名，賴聲川的話劇不錯，金士傑尤其是我欣賞的演員。動力火車告訴我忠孝東路很熱鬧，袁哲生則述說著台南童年的鄉村的灰白。眷村曾經是五湖四海的人匯聚的地方，台灣歷史上曾經有個聖人叫做吳鳳。

當然台灣的文化又豈止這些。

就說流行音樂，去掉情情愛愛的外殼，台灣的音樂裡深厚的人文底色，是香港所不及、大陸所欠缺的。無論是周杰倫歌詞（或者說方文山）裡面優美的中國元素，還是羅大佑早期的歌裡面強烈的悲憫情懷，亦或是鄭智化的現實批判以及黃舒駿的詩人表達等等，已經超出了流行之外，讓人覺得台灣的文化是厚重的，深沉的。

文學亦然，余光中、白先勇、龍應台、李敖、三毛、瓊瑤、席慕蓉、鹿橋等等數不勝數的名字，哪一個不是影響了一代代兩岸的人，他們在島嶼寫作，卻影響了全世界。

歷史更不得了，我所鍾愛的錢賓四、黃仁宇、許倬雲、余英時的背後，離不開台灣的土壤，在大陸特殊年代，可以說斯文掃地的時候，這些人在台灣的著書立說，砥礪鑽研，對於中華文化的延續，不可不謂意義殊勝。

我有段時間喜歡瞭解佛學，去找市面上講佛的書，哦，原來大陸暢銷的，在信眾中流傳甚廣的又有不少是來自台灣的，譬如星雲法師、聖嚴法師等人的著作。

這樣說來，我沒有什麼台灣的朋友，但卻認識不少台灣的人，雖然這裡面不少人已經故去，「江山人物，眷焉若失」，但我相信他們的精神，會在這個島嶼上繼續傳承。

去過台灣回來的人，只要沒有什麼偏見，都盛讚台灣人的溫良恭儉讓，有古人之風，良有以也！

複雜難言的情緒

進而我又懂了，幾百上千年裡面台灣備受外來的勢力攪動，人們的恨意和委屈。你方唱罷我登場，幾番易手，勝利者喜悅而彈冠相慶，誰在乎台灣的一片狼藉和台灣人複雜難言的情緒。

歷史只不過是冰冷的描述，看過鮮活的電影如《賽德克巴萊》、《海角七號》、《悲情城市》、《雲水謠》，便不難想像歷史轉角處尋常人所面臨的悲歡離合，愛恨交織。

於是層層迭迭的苦難，在歷史的倒影中越堆越多。舊的仇恨尚未消除，新的對立和隔閡又在生長，只要檢視台灣的歷史便不難理解「亞細亞的孤兒」的稱呼其來有自。

然而大陸就一帆風順嗎？晚近以來，萬方多難，內戰與抗戰並行，天災和人禍肆虐，直到上個世紀末才漸漸平息，抗戰和內戰動不動就是幾十上百萬的將士傷亡，文革和自然災害影響的人數以億計，歷史的迷霧即使今天都沒有散去，官方出於統治的需要，至今還對過去歷史曲直閃爍其詞，不能做到公正客觀。

「好死不如賴活著」是我父祖輩們常掛在口頭的話，這何曾不是生逢一個不幸的時代的無奈呢？在教育匱乏生活貧困的年代，對老百姓來說，比起衣食飽暖，獨立之精神和自由之人格只是奢談。柏楊在《醜陋的中國人》中罵我們的文化就像一個醬缸，我卻要鳴冤叫屈，歷史上中國人何曾有機會能選擇跳出這個醬缸呢？

時間走到今天，新的世代新的文化不斷的冒出來，這文化的主旨是：忘記昨天，享受現在，然而我們即使飛天遁地，卻不得不面對心如飄蓬似的自己，年輕人在巨大的物質世界裡面，對人生越來越混沌不安。中國人好不容易邁向了衣食足而知榮辱，倉廩實而知禮節新時代，卻又面臨物質時代衝擊導致精神混亂的新挑戰。

這挑戰不僅在台灣，在大陸都是如此，不僅在韓國日本，在西方也都如此。

我覺得尋回內心平靜的藥方還是在於文化，其中中華傳統文化其實大有可為，這正是台灣的強項。

先賢們給我們留下了浩如煙海的文化遺產，他們在物質不豐沛的年代尚且能孜孜於精神的享受，安貧樂道。何況我輩現在具備的條件如此優渥，不過怎樣在繼承中去其糟粕，在發揚中又不墨守成規，正需要兩岸新一代青年的攜手努力。

多去大陸看看

如果有機會對你們──台灣人提建議的話，我希望台灣人尤其是台灣的年輕人要多去大陸看看，媒體出於政治色彩或撰稿人的個人好惡，很難完全的公正客觀去報導大陸，如果只看網上的信息，很容易造成片面的瞭解。

要知道大陸具有超過13億人、56個民族、30多個省級行政區的超大體量，數不盡的河流、平原、丘陵、高山、高原、草原、沙漠組成這廣闊的九百多萬平方公里，無數先人代代繁衍、生長歌哭於斯，如果不到很多地方實地瞭解，沒有辦法瞭解她的真面貌。

即便是我們自己身在其中，有時候尚且不免感歎：不識廬山真面目，更不要說遠在對岸隔岸觀火的你們。

同樣，我會建議大陸的同胞，別總把台灣僅僅當成未收復的土地，或者僅僅看作具有戰略價值的島嶼，台灣不是肥美可餐戰利品，亦不是待宰的沉默羔羊。請多關注她的土地上兩千多萬人的所思所想，多去感受她的歷史和今天，甚至不要只體味她豐富多彩的飲食和多元的文化，而是去領略她藏在內心裡面的風景和憂傷。

台灣的現在蘊藏著我們共同的過去，台灣的現在預示著我們的未來，他們和我們同文同種，是我們「豈曰無衣，與子同袍」的真正同胞。

在蜚語流言氾濫的網路時代，偏見甚至比過去還要多，打破偏見，也更不容易。辜鴻銘曾經說：「我頭上的辮子是有形的，你們心裡的辮子卻是無形的」，言猶在耳。

但是兩岸的同胞只要心向著對方多邁一步，偏見便少一點空間，這樣想來，去除偏見又是容易的。只不過它需要我們兩岸同胞的一起努力，一隻巴掌拍不響。

希望你不再憂傷

白日放歌須縱酒，青春作伴好還鄉。

杜甫的詩如此，我的期望也是如此，年輕人本該無拘無束，開闊天空。

如果你曾經感覺島嶼像個孤兒，那麼這裡有十幾億人願意溫暖你，希望你不再憂傷。

我真希望，有一天我們相逢，對酒當歌歡如平生，一起銘記我們的鄉愁，而你忘記你的身世飄零。觥籌交錯，一片狼藉，不分你我，不知東方既白。

來！來！來！我有長江水、海棠紅、雪花白、臘梅香，對岸的朋友們，你們有酒嗎？

（徐艷微／成都）