1994年我岳父第一次回江蘇沭陽，看到家園一片凋殘，可以說相當落後，如當地幹部說：沭陽是個最窮的縣。

幾年後岳父再回沭陽，卻有如脫胎換骨的變化，城鄉的柏油路一條又一條興建，城內舊有的房舍，換成整齊的樓房，青少年廣場、少年宮、體育館先後建設完成。在人們享有豐衣足食的物質生活後，精神生活也跟著充實起來，例如人們可見沭陽城郊流線型的大道和高聳雲天造型優美的路燈，連巴黎香榭大道都望塵莫及。

我岳父是1949年流浪台灣的沭陽人，這些改變都令他引以為榮，深為感動。他對我說沭陽的進步，就因為有一個負責任心和具有使命感的領導班子，他們具有高瞻遠矚的眼光和氣魄，為沭陽進步、繁榮埋頭苦幹。沭陽才能如枯木逢春重見生機。

後來岳父每次回鄉都有不同的感受，讓他感受到家鄉美與好。雖然歷經五十年，他或許找不到童年的記憶，但故鄉的人情味，宛如美酒陳越香。他說：故鄉在穿、吃、衣的問題大致解決，但精神生活，應該要相對提升，例如沭陽上大學的青少年很少，甚至讀高中的也不多，這問題的癥結，在於學費太貴，一般家庭無力無供應子女接受等高等教育。

所以岳父在家鄉成立獎學金供孩子們讀書，但他返台募款時，卻被台灣人罵中國豬，但他們這輩的人為台灣的生存流過血，賣過命，他們從未虧欠台灣。何況在台灣這五十年多年來，他們繁衍生息，怎能說他們是中國豬呢？

岳父於2017年鞠躬盡瘁，中道遽逝，留我們除惆悵與不捨外，我們對兩岸的交流與互動應加倍心力，因為海峽兩岸同屬一個中國，只因政治制度不同而分治。例如在上海工作的姪子說：「兩岸科技發達，台灣自由開放做了先驅，大陸改革、開放後成效卓著，民心士氣高揚，只要兩岸同心合力，一定可以揭開未來新頁。」

近日國內外全體中國人，欣見和平種子己經萌芽，田野一片和風，只是炎黃子孫啊！耘草的鋤頭和收割的刀是否已經掌握在自己的手中？

（陳青田／新北市）