一向被民進黨視為禁臠的高雄市，在台灣政壇一直提供諸多政治人物執政養分，即便數十年來弊端不斷，但謝長廷、陳其邁、陳菊等高雄幫掌握中央政府資源與官位，益發興旺。先不問揹著慶富案、氣爆案的陳菊是否適任監察院長，因為陳菊本身是被監察院糾正的對象，然而陳菊至今對監察院的調查報告還是避重就輕，民進黨甚至還從上到下、由立委到網軍一條鞭地運用仇恨動員護航，再度搬出被改寫美化的「陳菊歷史」，企圖讓社會臣服於一黨專政的不當提名，已經讓國家的法治、憲政信任度陷入幽暗泥淖，再也無法取信於民。

發生在2014年的高雄氣爆案，當時造成32人死亡、逾300輕重傷，時任高雄市長的陳菊被議論，市長官邸離現場僅200公尺，卻遲遲於事發3小時後才抵現場，且陳前市長還是在氣爆1周後遭各方責難及選舉壓力下才勉強道歉。當時由中央及各界發起的募款總額高達45.6億餘元，在陳菊再度連任後，其運用卻出了路人皆知的大問題。

其中較出名的消耗預算爭議包括：高昂裝置藝術標案由自己人得標、親綠律師團獲得金額不成比例的委託案、採購雜項不符支出項目、高額考察旅遊行程等等。錢是紮紮實實地花了，但至今就連珠寶商公會的數千萬捐款收據都無法完整拿出來，陳菊還拒絕認錯，如此具體糟蹋官箴的表現，既已對不起監院報告，還需考慮爭議主角能否擔任監察院長嗎？民進黨占多數席次的立法院自甘墮落也要強壓反對民意，其背後的黨政運作更透露凶險。

高市府當時被以瀆職起訴，但上述收受金額帳目不符，其市府高層及市長就算沒被抓到主導的證據，其掌握權力卻連最基本「應注意而未注意」的涉嫌貪汙、挪用公款、偽造文書、使公務員登載不實等重罪，卻在民進黨行政與司法的一片和諧中，都靜悄悄地被放過了。小賊掩耳盜鈴都會被瞧不起，現今當朝權臣有數十弊案在監院、法院待審，民進黨大小政治人物卻勇於呈現監守自盜的惡霸任命權，則國豈有不殆之理！

2016年至今，民進黨政府從部會首長、國營事業董事長到外派高官，從不遮掩任用私人的霸氣與驕縱。執政團隊對外喪權辱國班班可考，對內苛政緊縮也持續發生中。軍力廢弛，仍要當美國軍工產業無止盡的提款機；內政紊亂，仍要讓黨國體制無限上綱；貪婪遍野，仍要編各種名目糟蹋民脂民膏。國家由統治階層而下，瀰漫的氣氛就是騙得過就騙，騙不過就硬奪。

如此惡行惡狀，雖然一部分肇因為在野黨多為執政附庸，另方面更是憲法監督制衡的五權機制功能喪失。制度、法條都沒犯錯，錯的是險惡的人心與遮蓋不住的掠奪劣根性。如果陳菊及民進黨提名的多位黨性堅強的監察委員都能安全上壘，則類似陳師孟明著搞政治惡鬥的行徑將層出不窮，以後不但不會有正義是非，更多的是爭相獻媚與黨同伐異。

至於陳菊被神化的「人權鬥士」部分，網友只要搜索2005年高捷泰勞事件，就可以知道民進黨的人權大旗是多麼虛偽。扁朝這樁國際勞權醜聞爆發時，行政院長是蘇貞昌、勞委會主委是陳菊、高雄市代理市長就是陳其邁，當時完全沒對人權吭過聲。民進黨，鬧夠了沒，不要再糟蹋「人權」二字了吧！

（作者為資深媒體人）