新冠肺炎疫情在過了大半個年頭裡，台灣因為具天然海島的優勢進行了鎖島，因此有效了遏制了疫情的境外輸入和本土病例的出現，但也就在這半年裡兩岸關係急凍，民進黨的雙標操作互推皮球，導致了有一群人在兩岸間裡外不是人，他們本是兩岸之間和平的橋樑，他們可能是你我周遭的愛人、親戚、好友，因為台灣社會輿論對他們貼上一個大大的標籤，其中不少人甚至因為身分問題而無法入境台灣，這半年的心境也早已對台灣從失望到絕望，他們是誰，就讓咱們一同來看看他們酸甜苦辣的故事。

首先就是「小明」，他們是兩岸婚姻持大陸戶籍的子女。對於陸配子女「小明」的家長來說，上周又是一個失望難過的日子，因為周三記者會上陳時中依舊不讓持大陸戶籍陸配子女「小明」們入境台灣，「小明」們無法返台上學同時還要持續受到台灣同儕間的歧視訕笑，即使在炎熱的六月天「小明」父母們在行政院大門口下跪陳情，換來的依舊是因為大陸疫情不透明所以沒有時間表作為回應，「小明」的父母都早已焦慮大半年，因為他們早從失望到絕望。

第二個群體是「小紅」，「小紅」的故事又是這次疫情之下一個無奈的新群體，他們的出現就是因為兩岸婚姻繁瑣程序下的制度犧牲者，就有男性大陸配偶因疫情關係，來不及取得台灣地區居留證而無法入境陪同懷孕的太太待產，每天只能以淚洗面無奈讓即將臨盆的太太一個人在台灣待產，無不叫人心酸難過。也因為疫情的關係兩岸婚姻曠日廢時的登記制度，不知道有多少「小紅」們無法完成兩岸的正式登記程序，多少大陸配偶因僅有台灣方面發的探親簽無居留證而無法入境台灣，同時因為疫情關係今年兩岸婚姻登記數將創下近30年來新低也不讓人意外，歸根結柢都是制度造成的。

第三個群體是大陸學位生，2020年台灣各大學的春季學期也早已結束，超過7500名大陸學生依舊無法入境台灣完成學業，不少大陸學生只能選擇延畢或休學，即使陸生群體致函行政院長、教育部長、衛福部長到陸委會，但是仍舊沒有得到一個準確回應，只見港澳地區和國外境外生逐步開放解禁可以入境台灣，但週三的記者會上陳時中又指出這交給教育部來評估，如此說法就如同某大學陸生調侃的說道：「反正陸委會、台灣教育部、台灣疾控中心陳時中，現在皮球就踢來踢去。21世紀有一個笑話，美國每天3萬+的新增感染人數（2億總人口），叫疫情穩定；大陸地區一天新增10例子左右（14億人總人口），叫做疫情嚴重地區...好吧，真的等到你回去的那一天，你看收費標準來了——陸生現在最早的一批是8月5號之後，隔離14-21天，費用的話，就奔著3-4萬台幣（八九千人民幣）去了。你願意去嗎？」

當然啦！也不要忘記疫情這半年有多少大陸配偶受到媒體和政客的抹黑攻擊，因為這半年裡台灣社會瀰漫了一股「仇中和恨中」的氛圍，當中不少也出現在兩岸婚姻家庭裡，不少大陸配偶因為身處深綠家庭中，在疫情期間也鬧出許多不愉快的事情，台灣家人的言語調侃和諷刺大陸，歸根結柢不都是媒體輿論和政客言論所導致的嗎？更有大陸配偶走上起訴離婚之途，這無疑只會加深兩岸民間的對立，對於兩岸民間融合交往來說只是百害而無一利。

在此真的很想問問台灣社會，小明、小紅、陸配和陸生，這些群體有哪一點對不起台灣了嗎？是誰讓他們從失望到絕望，是誰讓他們看見台灣最醜陋的風景是台灣的政客，作為這些群體的家人和朋友們的台灣鄉親，疫情之下他們謀受了多少冤枉和委屈，台灣鄉親們也請替他們評評理說句公道話。

（作者為瀋陽台協副祕書長）