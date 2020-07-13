中共在6月30日通過並實施《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（以下簡稱《香港國安法》）。此舉令香港、台灣，以及世界各地都十分震驚憂慮。但口誅筆伐者多，實質回應者少。觀察這部法律以及各界的反應，《香港國安法》就像個照妖鏡，照出三個可笑可怖的妖精來：搖搖欲墜的「一國兩制」、後繼無力的「挺香港」運動，以及自我打臉的「台版國安法」。

第一妖：搖搖欲墜的一國兩制。

在《香港基本法》所規範的「一國兩制」下，香港雖為中華人民共和國之一部分，卻實施「港人治港」，擁有大陸其他地區所無之言論自由與參政權，更有著司法終審權。中央的任何干預，必須是在《基本法》明確規定的情形下，方可為之。

然而，《基本法》第23條明明白白地規定，禁止叛國、禁止外國政治組織在香港之活動等國家安全事項，乃「香港特別行政區應自行立法」的範圍。也就是說，所謂的國家安全法，在權限分配上是由「香港立法」而非「北京立法」的。既然明文規定由香港自行立法，那北京就不該拿「等不及」、「香港立法怠惰」等任何理由，越俎代庖來制定法律。香港沒立法，北京就橫柴入灶地弄出一部《香港國安法》，那《基本法》豈不成為具文？

尤有甚者，在《香港國安法》中，還另外設置中央政府指派的國家安全顧問、維護國家安全公署等機關，在特定情形下可以由中央來「執法」！要知道，《香港國安法》的內容本來就會嚴重限縮香港居民習以為常的政治自由與言論自由。現在一方面由北京立法規範，同時又可能由中央派來的人員機構執行，「一國兩制」之承諾恐怕危在旦夕。

北京方面，雖然援引《基本法》第18條，以及「國家安全屬於中央管理事項」等理由，作為支持制定《香港國安法》的基礎。然而，既然就國家安全等事項，《基本法》23條已經具體規定由香港立法，那除非先修改《基本法》23條，否則國家安全法就是專屬香港立法的事項。北京不甘願遵守《基本法》23條，又不走「修改《基本法》」的正途，卻拿《基本法》18條當個巧門來達成政治目的。這不但違背習近平口口聲聲的「依法治國」，也讓人對「一國兩制」更加喪失信心。

第二妖：後繼無力的「挺香港」運動。

香港人在2019年的「反送中」運動中是多麼地慷慨激昂。而台灣與世界各地也是大力的聲援。當香港抗爭民眾與警方衝突時，台灣的網路上充滿著支持香港抗議者，譴責「黑警」的聲音。台灣各校園都有著連儂牆，學生們也發起「一方有難八方支援」的連署。蔡總統更是大聲喊出「撐香港、守台灣」的口號。雖然鮮少看到實質上有任何出錢出力的行動，但至少「聲援」是很用力的。

然而，《香港國安法》對香港人民自由權利之侵害，比「送中條例」嚴重一百倍也不止！可是別說香港再也沒有發起如去年那般激進、勇敢的街頭衝突，在安全地區的台灣居然也沒有太多關懷。新聞媒體與各界關心的似乎不是「香港人還有自由嗎？」，而是「我們以後還能去香港嗎？」這種害怕受牽連的態度。

在去年力挺香港的民進黨政府，對《香港國安法》的第一反應居然是「雨天收傘」：揚言要取消《港澳條例》對香港的特別規範，而考慮將香港人民納入一般「大陸地區人民」的範圍。也就是說，香港人要來台灣，將會更加困難。請問，這叫做挺香港嗎？在此關頭，台灣政府該做的，應該是對於被《香港國安法》「政治迫害」的香港民主運動者提供具體的支援—政治庇護。撇清與裝沒事，道義上實在說不通—畢竟香港反送中運動對港人來說，雖然招來《香港國安法》的厄運，但卻是蔡英文總統大選反敗為勝的最重要關鍵。難道香港浸信會大學學生會長所稱的「用港人鮮血換選票」，是一語中的嗎？

總之，《香港國安法》照出了台灣各界「挺香港」，真的是只有「聲援」而沒有（或不敢）任何實質的行動。它同時也凸顯出，要對抗中共這樣巨大的政治力量，僅靠嘴炮不僅無效，而且還有副作用。「殺君馬者道旁兒」，台灣（與世界各地）的大聲加油，促成香港民眾更加激烈抗爭，結果倒楣的是誰？

第三妖：自我打臉的台版國安法。

《香港國安法》嚴重限制香港人民的政治與言論自由，絕對值得批評檢討。然而，滿口「台灣民主優越論」的民進黨政府，在對於《國家安全法》的態度上，似乎與毫不民主的北京、香港政府沒啥兩樣。在去年修正或通過的各種國家安全法令，其粗糙與嚴苛甚至不亞於《香港國安法》。這樣想當華人民主的燈塔，拿台灣民主來恥笑大陸，恐怕沒這個臉。

先說態度。中共硬要跳過《香港基本法》23條而自行制定《香港國安法》，就是因為他們把「國家主權」、「防制境外勢力」、「鎮壓反對者」看得比法治、人權，乃至一國兩制，都重要得多。而台灣呢？蔡政府去年硬要推「國安五法」的修正，又推出一部極粗糙且造成寒蟬效應的《反滲透法》，不也是基於相同的考量嗎？如果蔡政府為了「國家安全」可以急就章推出這些大有問題的法律，那中共不也是如此嗎？這樣說來，誰都可以罵中共，但同病相憐的蔡政府可能是最沒有資格的。

說到內容，坦白說，《香港國安法》所列的四種犯罪類型（?裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪），立法「技術」上都遠比去年修改的《國家安全法》與《反滲透法》精緻得多。而在「內容」上，除了「分裂國家罪」有著台灣舊《刑法》一百條處罰單純言論的影子外，其他各罪都是針對暴力或其他「非法行為」而處罰。就以被恥笑為「玻璃心條款」的29條第1項5款而言，它起碼還規定了「非法方式」加上「並可能造成嚴重後果」的要件。也就是說，《香港國安法》這些規定多半不會處罰「原本合法之行為」。只是針對動機不良或與境外勢力合謀者加重其刑。

可是，號稱民主國家的中華民國，去年通過的《反滲透法》卻將選舉站台、為候選人宣傳，以及推動公民投票等台灣人最珍視的政治權利都納入犯罪構成要件。而所謂「受滲透來源之指示、委託或資助」要如何界定，又與《香港國安法》的「受滲透來源之指示、委託或資助」規定一樣，極不明確。加上《反滲透法》幾乎將全中國大陸的各大學與重要機構都納入「滲透來源」之範圍，對於兩岸學術與社會交流，負面衝擊極大。

此外，《國家安全法》第2條第1款規定人民不得為境外敵對勢力「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」，卻沒有區分人民發起或發展的到底是「合法組織」還是「非法組織」。也就是說，即使某人在台灣資助、發展的是百分之百的「合法組織」，甚至是合法立案的團體，只要是「為外國」而資助、發展，那也會變成犯罪行為！雖然《國家安全法》的「發展組織」規定在 1996年就已經訂定，但去年修正時，又加上了更模糊的「發起、資助、主持、操縱、指揮」等要件。一個台籍學生可能因為聽從北京大學指導教授的要求，在台灣參與選舉造勢活動，並做成觀察筆記，就觸犯《反滲透法》；也可能因為受上海交大教授建議，在台灣組成讀書會，就觸犯《國家安全法》。請問，這樣的法律，比《香港國安法》好到哪裡去？

前總統馬英九在《香港國安法》通過後，指出台灣應檢討「國安五法」與《反滲透法》，否則與《香港國安法》沒兩樣。政府的回應居然是說我國立法乃「透過民主立法的程序」制定，所以沒有問題。真奇怪，人家批評你法律「內容」不妥，你說本法有民主「程序」加持。這種顧左右而言他的表現，似乎是心虛了。

為了保障台灣人民的合法權益，避免被說成與中共是「一丘之貉」，我想還是儘快修正《國家安全法》與《反滲透法》，展現台灣民主法治的優越（被批評願意改進），才是正途。

（作者為國立政治大學法律學系副教授）