無色覺醒》王丰：天這麼黑！風這麼大！小明為何不能回家？(圖/中央疫情指揮中心提供)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第673集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「天這麼黑！風這麼大！小明為何不能回家？」

天這麼黑，風這麼大，為什麼小明還不能回家？小學課本有一課，講漁民出海捕魚遇風浪，孩子殷切期盼道父親為什麼還無法回家。如今卻是在台灣有合法居留證的小明…回不了家。

台灣民眾和大陸配偶婚生的小孩，並且正在等待台灣身份證的，統稱為小明。因為今年初新冠疫情爆發後，被民進黨執政拒於台灣門外，滯留大陸，相關官員甚至公開酸言：「誰叫他們選錯了國籍」。但這問題關鍵在這些最多十來歲的孩子，哪曉得兩岸人民往來交流變得如此敏感，他們哪裡曉得政治不正確的可怕，他們哪有能力預知國家未來，要他們承擔任此不可承受之責。

民粹不可定別人生死，一些網民更為離譜，說什麼「這麼愛當中國人，就不要回來。」請問「中華民國」不論中文、英文都有「中國」字樣，說明「中華民國」就是「中國」，怎麼說愛當「中國人」就是不要回來，難道「中華民國」國名作廢了嗎？民粹沒有權力決定別人生死，民粹沒有權力否定別人國籍。

陳時中的說法也很莫名，聲稱因為大陸資訊透明度不夠，所以小明能不能回台灣還要再觀察。請問小明可不可以回家，與大陸資訊透明度有何干聯？他們拿著台灣合法的居留權，所有的小明，都應該有回家的權利。

回家是人民的天賦人權，這種天賦人權是上蒼賦予人民的自然權利，沒有任何統治者有權否定人民回家的權利，包括民進黨執政在內。海峽兩岸歷史共業，不應該成為執政者剝奪人民回家權利的藉口。

天倫歌；（作詞：鍾石根。作曲：黃自。）歌詞感動人心。「人皆有父，翳我獨無，人皆有母，翳我獨無，白雲悠悠，江水東流…。」大人們不能拿孩子的回家權利當成賭注，大人們不能拿孩子當成出氣筒，海峽兩岸政治問題，大人應該以成熟、理性、負責任的態度去和平解決。

「…浩浩江水，靄靄白雲；莊嚴宇宙亘古存，大同博愛共享天倫。」執政者應該以天下蒼生為念，請就在這幾天，打開懷柔大門，歡迎孩子們回來吧。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！