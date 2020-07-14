正當全球經濟逐漸復甦，第二波的裁員潮卻突然爆發，震央是來自受傷最為慘重、固定成本最高的航空業，從美國聯合航空、法國航空、到中東的阿聯酋航空都發布重大裁員警示，值得關注的是，各國航空公司都獲得政府金額龐大的紓困補貼，卻仍然宣告令人震驚的裁員方案，顯示此波經濟衰退的衝擊不會在年底結束，至少在明年上半年都還無法回復，甚至可能造成永久性的傷害。

美國國會在3月的CARES 紓困法案中，匡列高達320億美元來補助航空業的機師、空服員、以及周邊行業的薪資，前提是獲得補助的航空公司不得在10月1日之前裁員或放無薪假，一次補貼六個月薪資的方案遠比其他行業優惠，但是六月底，美國空服員工會聯名向國會爭取，希望薪資補貼能夠延長至明年3月底，也就是說，長達一年的空服人員薪資幾乎全數由聯邦政府的國庫支出。

令人訝異的是，美國聯合航空公司仍在上周、7月8日發信給3萬6千名員工，發信對象超過全體員工人數的三分之一，提醒他們10月1日之後公司仍然可能被迫採取裁員或無薪假的政策，聯合航空「鼓勵」員工主動採行自願離職（Buyout Plan），或是申請提早退休（Early Retirement）。另一家航空龍頭美國航空公司，則發信給員工警告說今年秋季由於航班仍然大幅縮減，超額員工（overstaff）人數將高達兩萬人。

揹著法國國旗的法國航空公司在7月初發出新聞稿，指稱疫情期間營收暴減95％，還悲觀預測航空旅遊要回復到2019年的水平，恐怕要等到2024年，隨即宣布在2022年底之前大砍7,580名員工；另外近年大幅擴張的阿聯酋航空，也在上周宣布高達9千人的裁員計畫，阿聯酋有6萬名員工，之前已經裁員一成，顯然也預期中長途的海外旅遊在未來幾年都不會恢復。這幾家航空公司大幅裁撤第一線人員，還包括機隊維修的工程師，也意味著機隊的縮減、以及整體周邊服務業的瘦身，代表了對旅遊業未來幾年的悲觀預期。

台灣在紓困1.0與2.0兩次方案中，對航空業給予127.58億元、汽車運輸業80.33億元的補貼，另外已經發給觀光行業的員工薪資補貼56.7億元，陸運行業員工薪資補貼32.2億元（至7月7日為止之官方統計），7月1日起更啟動國旅補貼方案，這些措施雖然保障了大量的觀光與交通運輸從業人員的工作，避免大量裁員，但是進入下半年之後，出國旅遊顯然還無法恢復，台灣與歐美國家相近，都面臨到員工人數眾多的裁員危機。

在政府巨額補助下，具有指標性的航空龍頭仍然大幅裁員，使得我們必須以更為謹慎的態度面對此波經濟衰退的衝擊，必須面對的難題是，第一波的疫情高峰衝擊之後，台灣雇用員工眾多的支柱產業只有電子業挺住，觀光旅遊產業、絕大多數的成衣相關企業、工具機產業、甚至醫療產業都遭受到結構性的傷害，有些需要多年才能恢復到疫情之前的水準，有些則已經難以挽回。

持續性的加碼紓困是目前政府的答案，相較於四個月前，如今政府對於各個產業受災輕重有更清楚的了解，2020年下半年的加碼紓困方案，在台灣稱為紓困3.0、在美國則有擺在參議院待審的HEROES 法案，理論上應該更能對症下藥。不過，以「收入補償」為核心的紓困，不論再延長三個月或是半年，總會在年底之前再度用罄，台灣政府藉著「信用保證」蓋章授權銀行的巨額放款也很快就會出現壞帳增加的警訊，政府與企業領袖必須正視經濟結構位移的問題，在推出紓困3.0的同時，規劃中長期的因應策略。

我們必須認清，目前金融市場樂觀的氣氛，沒有反映實體經濟下滑的災情，「背離」的現象是前所未見的，姑且不論這個背離會不會獲得修正，攸關國民生計的實體經濟衰退、企業裁員壓力，是政府絕對不可忽視的嚴苛挑戰，民間企業主也千萬不可因為股票價格的上揚，就忽略經濟緊縮與失業上揚的問題。

台灣在跟隨美國等主要國家推出延長的紓困措施的同時，應該邀集政府與民間領袖，就新冠肺炎引發的經濟位移問題進行全面的討論，政府的勞動部、經濟部、財政部、中央銀行、文化部以及國發會等，要能對未來的經濟挑戰與轉型機會凝聚共識，猶如在大地震後，重建都市必須植基在新的都市發展策略，鉅額紓困只是延後了裁員海嘯，及早準備災後重建方案，才是根本之道。

(工商時報)