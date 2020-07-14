電腦系統包括硬體（如筆電）、作業系統（如微軟Windows）、驅動程式（如driver）與應用程式（如Office 365）。兩岸關係的硬體是中國大陸加台灣；作業系統是兩岸（尤其是政治）關係賴以互動的體系；驅動程式是可以促動兩岸各種關係的程式，而在過去一段時間就是「九二共識」；應用程式則有各種交流的協議、諒解、慣例與實踐。

當電腦發生問題卡住不能運作的時候，通常我們會按「重新啟動」（reboot）鍵或是關機後等幾分鐘再重開機，除非萬不得已，通常不會重灌作業系統，更不希望淪落到「恢復原廠設定」。大家最怕的就是忘記儲存和備份，所有的檔案消失，設定及應用程式都要砍掉重練。

自從民進黨2016年再度執政，兩岸關係的作業系統卡頓當機狀態已有4年半。如今兩岸還沒有停電，我們可以在不關機的情況下，按「重新啟動」鍵，即便有幾個檔案來不及儲存，至少還可以試圖在備份中找回來繼續運作。然而，現在台灣內部對於要不要「重新啟動」莫衷一是，毫無共識，甚至還有砍掉整個「作業系統」的意見。

中國在1949年之前的國共內戰，以及之後的兩岸關係，從來受到美國直接介入的重大影響。冷戰初期，美國為圍堵共產主義擴張，而有「美軍協防台灣司令部」，後期為與北京聯手對抗蘇聯而與中華民國斷交。如今美中爭霸形勢已成，台灣又一次成為華府階段性刺激或抗衡北京的順手工具，兩岸在此棋局中，客觀的規律性與主觀能動性如何估算，更是難上加難。

美國白宮5月公布《美國應對中華人民共和國的戰略途徑》，等於總結自1971年美中關係正常化以來美國對中國大陸整體戰略構想的失誤，承認中共很難被「和平演變」。美中關係由過去30年「誘導式的演變」，演進到未來30年「針對性的競爭」，尤其在川普政府舉起「反中」與「脫鉤」的大旗之後，美中關係這部電腦幾近當機狀態。

維繫美中台三組雙邊關係運作的3部電腦，有2部同時出現卡頓當機，僅剩下美台雙邊這部電腦24小時持續不停運作，有時還擔心過熱的情形。當前的問題是：美中正進行世紀爭霸，美國在戰略布局上還未決定是否「美中重開機」之前，絕對有能力、有辦法操弄隨手可得的兩岸政治分歧，不使「兩岸重開機」。

美中關係與兩岸關係的「重新啟動」按鍵其實一直都在，關鍵則在於為或不為。換言之，重開機有兩條思路：「歷史規律」與「事在人為」。前者「順天」，交由上帝決定；後者「應人」，但求勉力而為。

美中係兩個核子大國，世界前2大經濟體，縱有長期戰略對抗，不可能沒有階段性戰術彈性。明年如果拜登總統決定與北京「分議題、有原則的交往合作」，應非無稽之論；如果川普連任，決定「顧好桌子，不用筆尖」，也非不能想像。美中合意重開機，以處理大國關係，自有千百種道理。

兩岸這部電腦的「作業系統」，因政黨輪替而常改寫「驅動程式」，也使得許多「應用程式」變得跑不動。最近幾年，兩岸雙方又各自灌入太多不相容的「防毒軟體」，導致作業系統內部產生互斥狀況。兩岸之間的「重新啟動」鍵，現在面臨美國不讓按、中共不想按，台灣到底要不要按，內部還在吵。

兩岸重開機可循「歷史規律」，依照「羅貫中途徑」，反正「分久必合，合久必分」，天下歷史從來就是如此寫成，不以人的意志為移轉，無需耗神算計美中強權賽局，無為而靜待天意。兩岸菁英也可以相信「事在人為」，為排拒強權操弄，台海免於戰禍，民生安和樂利，選擇將重開機的主動權，掌握在自己的手中。

電腦的作業系統推出之後不是一成不變，而是「創造發展，與時俱進」；驅動程式常有「版本更新」，應用程式多是「推陳出新」，其目的無他，作業順暢，剪除錯誤，使用者方便（user friendly）有效而已。

兩岸關係這部電腦，屬於雙方共有（co-ownership）以及兩方共用（dual-user），找尋雙方同意的驅動程式，維持作業系統順暢，才能一同重開機。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）