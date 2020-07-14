民進黨立院黨團規畫，7月下旬加開臨時會處理華航、護照正名案，看來民進黨無意挑戰《憲法》。相較時代力量與基進黨的提案，民進黨提出的對案相當保守，在華航的議題上，民進黨主張由交通部研擬強化華航的國際辨識性，無需更名，只需要避免和大陸的航空公司混淆；在護照議題上，同樣以提升辨識性為主軸，要求行政部門研提具體作法。

相當清楚，民進黨即使取得完全執政優勢，在《憲法》與兩岸關係定位上卻更謹慎，實際作為與「正名制憲」完全相悖，「正名」只是重新設計意象，「制憲」重新定位為「修憲」，且有言在先，不涉及國家定位問題。

根據政治大學選舉研究中心最新的數據，民進黨支持率以36.8%遠高於國民黨的15.8%；台灣人認同則驟升8.5%，來到67%；偏獨者更是高達35.1%，可以說，綠營無論是在政黨支持率、國族認同，抑或是統獨比例上，都突破歷史巔峰，聲勢一片大好。

然而就是在民進黨聲望與政治能量無可匹敵情況下，民進黨在統獨議題上反倒不冒進，採取保守作法，不像是個甫獲817萬選票、完全執政的贏家，與去年選舉期間強硬的姿態大相逕庭。只做些小打小鬧、不步入台獨深水區的做法，只希望應付綠營基本教義派，讓民進黨黨綱裡的神主牌成為內宣工具。

外交部臉書更換大頭貼照，拿掉圖中「中華民國」字樣及國花，換成「MOFA TAIWAN（台灣外交部）」，外界譏諷民進黨玩完「中醫」改「台醫」，又玩「中華民國不見了」。外交部一向扮演對大陸黑臉、扛著台獨大旗往前衝的角色，卻由陸委會充當白臉。諷刺的是，更換臉書大頭貼照只是外交部臉書小編玩「創意」，外交部官網仍使用正式部徽，顯示外交部並未更改部徽。而臉書閱聽者絕大多數是國內民眾，充其量這又是民進黨政府的內宣操作。

從華航與護照正名，到外交部臉書更換大頭貼照，其實都凸顯了民進黨兩岸政策的侷限性。感情上希望台獨，理性上不願付出台獨的代價，只好一面對外聲稱維持現狀，一面對內搞內宣，安撫支持者躁動不安的心境。

更深層的解讀，蔡政府兩岸政策的極限，並非僅止於主觀意願的限制，更緣於客觀國力的限制。隨著兩岸硬實力差距擴大，兩岸的緊箍咒也越捆越緊。從意識形態角度觀察，交通部長林佳龍屬於偏獨的正國會，在華航議題上也只採取提高辨識度的保守做法；從部門職權來看，外交部是蔡政府對陸政策、看法最獨、最辣的部門，同樣只能在臉書上換個圖貼告慰鄉親。對綠營來說，這個的事實很殘酷，卻不能迴避，必須面對。

過去4年來蔡政府的實際作為，玩台獨只是用切香腸式手法來處理，而且越切越小心，大體而言能謹守維持中華民國現狀原則，連任後又提出「中華民國台灣」新定位，向現狀進一步靠攏。這已是民進黨兩岸政策的極限，沒有再前進的空間。但許多的綠營支持者，尤其是青年族群，已出現反對維持現狀的聲浪，卻未見民進黨積極處理的願望與跡象。就當前中美關係惡化，大陸對外政策反而更強硬、對香港「國安」的維護更堅定的態度觀察，對台灣來說，維持現狀愈加困難，維持現狀政策過去4年曾經有效，未來4年未必有效，如何帶領台灣繼續維持現狀，而能避免付出戰爭代價，是蔡英文新任期最大的挑戰。

民進黨執政下，兩岸關係最殘酷的事實，是台獨的非必要及高代價，即使是歷史巔峰，也僅有35%民眾支持台獨，遠遠無法獲得過半認同，何況支持台獨的民眾未必願意付出戰爭的代價。這其實就是民心反應，就是人民的心聲。

民進黨要維繫和平，就不要再將兩岸關係作為內宣策略，必須負責任地找到平衡點，承擔起改善兩岸關係的責任，否則只會讓台灣繼續走在鋼索上，前途未卜，風雨飄渺，不確定的戰爭風險下，投資意願必受影響，台灣經濟不會好。