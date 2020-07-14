如果不是「撕破臉」的代價太大，北京和華盛頓早就陷入修昔底德陷阱了！

北京和華盛頓的對話機制完全中斷，地緣政治的互疑和對抗持續上升，科技前沿的角力在加劇，在香港、台灣和南海的叫陣不斷，雙邊關係似陷入無止境的惡性循環，被一些學者稱為自由落體式的下跌。

最重要的是，川普當局無法跳脫情緒和權力與利益計算的怪圈。疫情惡化，美國在世界眼中已成為抗疫失敗的國家。最新民意調查更顯示，超過66%美國人不認同川普處理疫情的方式，這對川普的連任和行政團隊的切身利益造成損害。

抑制中國崛起已成為美國兩黨共識，美國總統競選主軸之一，是比誰對北京更強硬，朝野不斷在破壞中美關係上加碼，掌握全球最強大軍隊的川普政府，對抗情緒顯得更危險。

在疫情應對下，感受到中美實力對比的此消彼長；以香港和台灣為槓桿或和平演變示範的途徑，又被北京以《香港國安法》反將一軍；引領未來經濟發展新領域的電信基礎5G和人工智慧等領域，又日益被大陸追趕或超越，華盛頓動員五眼聯盟對抗北京、川普政府對北京幾乎「每日一批」，自然不在話下。

北京對此當然有所準備，中共中央外事辦公室主任楊潔篪、外長王毅和人大外委會主任傅瑩，先後對中美關係做出了實質的溝通和即時的警示。王毅公開向川普行政當局遞出橄欖枝，主動提議開展全方位對話，但受到情緒和利益計算影響的川普當局顯然不會接受。

一般認為，在11月3日美國大選前，川普民意支持度如果還是落後拜登，難免動念製造一個可控但不小的危機，以衝突製造聚旗效應，扭轉不利的連任形勢。不過，衝突的代價不可測，尤其是像中共這樣的對手，更要仔細盤點可能的風險。

可嘆的是，現在唯一可以阻止雙方關係大幅度惡化的，是忌憚對方的實力。