行政院長蘇貞昌拿轄區發生重大治安事件為由，撤換了高雄市及台南市兩都會的警察局長，讓各方側目。蘇揆這次撤換警察局長，出自於政治派系考量的成分很濃厚，未來將逼得所有的警察必須要在政治上「擇木而棲」。

維護轄區治安當然是各級縣市警察首長的天職。誰搞不好治安，誰就沒有資格留在警察局長、分局長的位子上。理論上，不論是台南市警察局長或者高雄市警察局長，誰只要搞砸了轄區治安，就必須下台。

但維護治安是一個很空幻的概念。什麼是警察維護成效良好？什麼又是維護治安不力？實在很難用一、兩件刑事案件界定，畢竟每件刑案的發生背景及影響，可預防壓制及不可預防壓制性都有不同。舉個例來說，台北市的街上，大白天的突然有個人精神失常拿把刀子見人就砍，造成人人走避。如果警察人員據報後，能在3、5分鐘內趕到，快速將這名殺人者壓制逮捕，那麼警察首長當然不必為這樣的突發案件下台，反而因為警察反應快速，可以記功嘉獎。

同樣是殺人案，如果是幫派分子、八大行業圍事角頭為搶地盤、爭利益起衝突，而大舉出動火併仇殺，或者到處欺壓善良，情況就不同了。這種案件的發生，警察首長或許該負先期防制這些不良業者不力的些許責任，但只要發生1件，轄區警察都能快速偵破1件，把嫌犯逮捕法辦，說實在的，警察首長已經盡到了該負的責任。

最好的狀況是，縣市警察局長能嚴令下屬的警察分局長、偵查隊長，立即找上仇殺火併案件相關的業者、幫派角頭，予以一一警告，壓制他們不能進行後續的報復，不讓這種仇殺、打殺善良的事件再度發生，警察局長更是功績一件。

最近，有幫派分子在台南市的舞廳敬酒起鬥毆，往後又發生兩件火併，互開10多槍的事件，探究起來，任何人無法要求市警察局長或者分局長對於突發的第一件鬥毆案負責任。

對往後發生的兩件相關火併案，分局長及偵查隊長這個層級，自該負起維護治安不力的責任，毋庸贅言。但若要追究台南市警察局長的話，就必須查到他在第一件鬥毆案之後，沒有採取積極防制作為，沒有嚴責所屬分局長及偵查隊長壓制相關幫派分子的事實。可是，警政署對這一部分沒有明確的交代。

高雄市警察局長的撤換，就顯得比較莫名其妙。幾名舞客起衝突，一人持刀殺死另一人的案件，屬於突發，除非警察是神仙，有神機妙算之能，否則任誰當警察局長都不可能事先防制，更甭說究責。因此，蘇貞昌若追究這樣的刑案，以維護治安不力撤換市警局長，就很有故意拿這個警察局長開刀、給自己立威長臉的味道。

至於警政署拿7月11日曾給各警察機關加強掃蕩黑幫、非法槍械及相關酒店、舞廳等夜店的通令說事，暗示高雄市及台南市這兩個警察局長是因為未「遵令行事」下台，則屬於為蘇貞昌的決定找理由，屬莫須有的欲加之罪，沒什麼營養。

也就因為有了警政署這個「官味甚濃」的說法，更加顯得蘇貞昌的撤換之舉，政治味道濃過實際治安考量，讓各地高層警官很容易聞得出「跟對人比做對事重要」的意味。

（作者為資深媒體人）