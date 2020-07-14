隨著監察院政治獻金收支明細相關資料公開，蔡英文與韓國瑜的競選經費也相繼曝光，其中引發爭議的是蔡、韓上網紅節目「博恩夜夜秀」竟有支付經費，韓支付的31萬元價碼還是蔡的兩倍多；而「幫推」與「投石」兩間公關公司也承接蔡在總統選舉期間59筆宣傳案，總金額近3000萬，而媒體也踢爆這兩間公司4年來承辦政府標案達8000多萬，且和民進黨關係緊密。從這些資訊的釋出，浮現兩個問題：第一，政治人物參加網紅節目若有付費，相關資訊應揭露嗎？第二，政府採購單位評選公關公司的標準若是以關係及顏色為考量，會有什麼問題？

首先，政治人物參與網路節目，製作單位收取費用有其考量，可以理解，但問題是既然傳統媒體對於置入、業配、贊助都有規範，而網路作為現今最重要的媒體，針對置入等部分進行規範，亦符合比例原則；畢竟現今大部分閱聽眾依賴網路媒體獲得資訊，而相當多的網友也會相信網路節目中的內容，況且節目製作單位若有向來賓收取價金，其訪談內容符合受訪者需求便很自然，就整體內容來說，免不了有頗多對該政治人物有利的廣告宣傳成分，若沒有任何經費資訊揭露的訊息，網友還真會認為該政治人物天縱英明，產生好感，影響投票行為。

基於此，政治人物上網紅節目若有付費，節目平台或是政治人物就應該揭露相關資訊，讓觀眾自行判斷節目內容的可信度，就像部落客寫推薦文一般，是薦證廣告的一種，若薦證者與廣告主間有利益關係，就要公開揭露，讓閱聽人或網友便能判斷是否要相信內容、或相信幾成，既能確保閱聽人權益，也能避免節目廣告化的情況，讓網友分清楚到底看的是節目還是廣告。而網路節目若揭露有無贊助或支付經費的相關資訊，也能讓競爭的候選人間相互制約，不敢在網路上大撒幣來進行不對稱的宣傳，以免遭致網友惡感，如此也能讓選舉的網路競爭至少有較公平的可能。

至於藍綠政府相關採購案的確有可能選取和其立場或顏色相近的公關公司來承辦標案，因為政治立場相近，信任度會較高，畢竟該公司懂得單位要什麼，此點確實難跳脫；但若是基於「肥水不落外人田」的思維，且公司高層有政府相關單位或重要人士的關係脈絡，爭議就大了，畢竟政府採購經費是民脂民膏，必須符合公平正義。

況且以關係及顏色作為評選標案的準則，還有幾個問題：第一，對更專業或更努力準備標案的公關業者並不公平；第二，採購單位長久如此，則活動創意勢必有局限性，難以跳脫或激盪出更好的創意；第三，倘若這樣行事的風評擴散，導致更具水準的公關公司不願競標，只剩下名單內的公司角逐，他們又怎會絞盡腦汁提供精彩策略及創意企畫；第四，不僅採購單位威信會受負面影響，政府更無法對台灣公關產業未來發展注入強心針，著實可惜。

既然監察院政治獻金收支明細已點出了問題，就應該順勢加以控制問題或解決，以免亂象叢生，侵蝕民主。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）