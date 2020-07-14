911恐攻及華爾街金融風暴後，美中曾創造合作契機，但新冠疫情雙方不僅未能走出貿易戰，聯手抗疫，美國總統川普反而利用疫情操作對立。《香港國安法》立法後，更將美、中對抗擴大為美國與加拿大、英國、澳洲及紐西蘭等情報分享國家組成之「五眼聯盟」聯手圍堵中國。

然而，日本雖為美國在東亞的重要盟國，但在美中對立中，與美國保持一定的距離，日本拒絕隨川普的節奏操作「反中」，對香港問題，安倍內閣強調維護香港「一國兩制」下高度自治的重要性，表達對港版國安法實施的遺憾，此外交措辭堪稱嚴厲，但相對於美、英、澳、加聯合譴責北京認為，《香港國安法》將威脅香港的自由、破壞香港自治，違反1984年《中英聯合聲明》的態度，存在著溫度差。

日本對香港問題表態之遣詞用字極為謹慎，其關注香港「高度自治」的前提為尊重「一國兩制」，亦即不挑戰「一國」，不支持「港獨」。安倍希望在挺香港自治及維護日中關係兩者間取得平衡，既站在「西方一員」的立場，原則上與歐美同調，但又不想讓日中關係倒退。平衡感向來為安倍施政的特色，在香港問題的因應上，「安倍色彩」顯而易見。

日本對香港問題僅止於口頭的宣示，對於「制裁」北京或港府，安倍顯得消極，此猶似「六四事件」後，日本採取的態度。日本認為「制裁」並不現實，此將使日中關係轉冷，嚴重影響日本經濟，首相官邸相關人士亦強調美國以外各國對「制裁」的態度也稱不上積極，此反映安倍的謹慎姿態。

其實，個性捉摸不定，喜於以金錢得失衡量彼此關係的川普主政，不利美日關係。川普眼下的美日同盟淪為金錢的關係，共同的安全戰略利益不若與日本計較支付多少錢來得實際，此種金錢取向，在前白宮安全顧問波頓回顧錄中班班可考。波頓認為，川普將損及美日同盟，安倍在駐日美軍費用若無法滿足川普，撤回駐日美軍或許是美國的政策選項。對安倍而言，相較川普，習近平是位更易於打交道的領導人，因其較穩定，不那麼出人意表。

然而，扈從美國，並與中國進行軍事對抗，應非日本應對印太周邊安全變局的良方。日本經濟難脫鉤中國，新冠疫情促使企業重新檢討全球化下的產業聚落分布，但能否與中國斷鏈仍須尊重市場，而非由政治力決定。安倍內閣雖撥22億美元助企業撤出中國，但日系大企業未結構性調整投資布局，缺乏能取代中國的容器是現實難題，維繫日中關係為日本國家利益。

「安倍外交」在美、中對立及政治、經濟兩難中維持平衡卓然有成，但「後安倍」時代將臨，日本外交、安保的再抉擇決定日本未來，更左右印太。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授）