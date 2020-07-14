1998年洪水是大陸建國以來災情最慘重的一年，大陸官方動員政府與民間共800多萬人參與救災，解放軍和武警部隊調動多達66個師旅和武警總隊，總兵力27.4萬，並動用大量車輛、舟艇、飛機和直升機，動員救災人力裝備規模都創下史上最高紀錄。（圖／本報資料圖）

前幾年流行的清朝宮鬥劇《延禧攻略》裡頭有個高貴妃，杏眼圓睜，咄咄逼人，飛揚跋扈，興風作浪，甚至欺負到皇后身上，還坑害其他嬪妃，殘害皇嗣，做盡了壞事，乾隆皇帝睜隻眼閉隻眼，讓觀眾恨得咬牙切齒。高貴妃原型為慧賢皇貴妃高佳氏，是大學士高斌之女。根據《清史稿》記載，高斌不僅是乾隆朝的治水重臣，還是整個清朝治理黃河的始祖級人物，乾隆頒賜親筆御詩碑刻，說他「禹功萬古仰」，黃、淮、江南的許多水利工程出自他的手筆，可謂澤及後人，直到今天。

其實，有清一代，能治水，就是名臣；搞砸了，淹死人了，殺頭抄家。康熙、雍正、乾隆三朝盛世的奠基工程有三：「撤藩、河務、漕運」，後兩者，說穿了就是治水。中華大地，靠黃河、長江哺育，農業立國，風調雨順，人民安居，海內昇平。清朝初年（約1650年），中國的人口只有1.6億，而到了道光30年（1850年），已經增加到4.3億了，這可能是中國傳統農業社會所能承載的人口數量的極限，原因之一，就是水利做得好，一般的乾旱、洪氾都能應付，套句現代術語，「恢復力」夠堅韌。

中華民族與旱災、洪水對抗的歷史更長遠，后羿射日，大禹治水，在神話與史實之間；歷朝歷代，起廢興衰，外族入侵，莫不有氣候災難的鏤刻。明末1627年陝西大旱，人民掘草根、刮樹皮果腹，李自成的父母死於飢荒，他走投無路， 拉杆投匪，所謂「農民起義」，號稱「闖王」，18年之後攻入北京，崇禎皇帝自縊煤山。「蝴蝶效應」，茲事體大，陝西、河南、河北一線，幾年風不調、雨不順，終於翻覆一個皇朝。

來到20世紀，中國共產黨建政的前50年旱澇不斷，水災尤其劇烈，例如1954、1998年的長江大水患。為了養活14億人，90年代之後，中共完成了三峽大壩，2003年6月開始蓄水，是人類史上最大的水力發電站，也是中國史上最大水壩工程。晚近，中國繼而進行了「南水北調」，在全國範圍調劑用水，與天地爭高低。

大陸從6月初至今，安徽、江西、湖北、四川等地連續暴雨，引發嚴重暴雨洪澇災害；全大陸200餘條河流發生超越警戒線以上的洪峰，其中19條超越歷史紀錄。這幾天，江西、安徽持續大雨，大陸最大淡水湖─鄱陽湖，水位突破有水文紀錄以來的歷史極值。上游的三峽大壩還在持續洩洪，整個長江中下游都提心吊膽，習近平能否將「中華民族的偉大復興」進行到底，端看老天的慈悲與現代水利工程的韌度了。

（作者為國立台灣大學永續地球研究中心兼任教授）