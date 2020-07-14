新冠肺炎年初襲台，政府接續籌編300多億紓困振興特別預算要救觀光，並立下三階段目標，誓言重整台灣觀光體質。首先「國境開放前，提升國內旅遊價值」，其次「國境開放後，讓台灣人留在台灣」，最後「讓來自世界的旅人，都有屬於自己的台灣記憶」，多美好的目標！然而半年後國內疫情解封，端午連假國旅大爆發，各地景區人滿為患，銜接各景區的道路，無處不塞車，加以旅遊（宿）餐飲業又「餓太久」，以致價格翻倍飆漲，旅客被報復性剝削，真是亳無旅遊品質可言。

7月1日「安心旅遊」正式啟動，政府更大撒幣39億元補助，期待能帶動國人638萬人次出遊，台灣觀光產業看似一片榮景。但在台灣整體觀光環境未改善，觀光產業沒有自我升級、服務品質又未能提升的前提下，緊接著中秋連假會不會又惹來如同端午連假的旅客報復性大抱怨？等到疫情過後國境解封時，台灣民眾真的還會留在台灣觀光嗎？每年約8千億的觀光外匯是否照樣往外流？

現前政府的觀光作為，表面上看似紓困振興並重，但事實上僅著重在治標的紓困，治本的振興則以大撒幣的「旅遊」補助為主，不但長期忽略現存的觀光問題，對紓困下的國旅亂像也漠不關心，更不用說要趁各國疫情封境期間，提出觀光升級轉型作為，尤其針對2019年WEF世界經濟論壇全球旅遊業競爭力評比（第37名）在台灣輸慘的項目上多加用心，不要讓台灣的觀光競爭力在國際評比上老是吊車尾。

但在國境解封前，政府如能完成以下台灣觀光升級轉型工作，就能為台灣的觀光競爭力打下厚實基礎：

首先，中央應盡早補助民間團體成立台灣北、中、南、東各區域DMO（目的地行銷暨管理組織）。DMO在歐美及日本的觀光發展上，扮演相當成功與重要角色。國內民間觀光團體也寄予厚望，冀能籍此角色為台灣北、中、南、東各區創造更高的觀光價值。DMO的核心作為在於「目的地資源盤整管理」及「目的地品牌建構與精準行銷」。然而政府應如何區畫北、中、南、東各區域？各區域DMO應如何提出完整的資源盤整、品牌建構、精準行銷計畫？政府應如何製定各區域DMO的績效管理KPI，並與年度補助相連結等，迄今仍毫無頭緒。

其次，中央應及早與地方合作，並透過DMO就台灣地理景觀多樣性、自然生態豐富性、新舊外來與在地文化多元性及共融性，從高山到海洋，從戰地到農村等觀光資源重新盤整，提出具區域性、特殊性、差異性、多樣性的各類深度遊程，打造特色旅遊產品。並針對不同國家、不同族群的喜愛，作好「市場區隔」精準行銷準備；先求國內觀光「質」的提升，再求國際來客「量」的增加，才能在世界各國邊境解封時，再次迎接千萬外籍來客。

笫三，要重新打造台灣觀光旅遊新環境，就從「觀光夜市」做起。台灣觀光夜市聞名國際，是外籍旅客最愛造訪的美食地點。但全台夜市所賣小吃大同小異，又沒有在地特色，而且攤位衛生雜亂，甚或高價海削遊客。此次政府振興觀光方案，僅把觀光夜市的「廁所」列為翻新打造項目，與國際大都會商圈夜市要求的整潔、明亮、乾淨、安全、衛生、自律相去甚遠。政府如把夜市的重塑只是當作廁所的改造，如此台灣觀光夜市升級恐怕就遙遙無期了。小事都做不好，更不用說台灣整個觀光環境的重新打造了！

此外，我們衷心期盼陳時中部長，趕快辦理國內快篩和普篩吧，讓世界各國可以盡快取消對台灣的旅遊禁令。而我國境也應針對疫情較輕的國家在「互惠」前提下，盡早開放外國遊客入境。縱使國境要延後解封，也要盡快讓交通部與疫情控制得宜的國家、地區合作，組成「旅遊泡泡圈」，互相開放邊境，讓觀光產業多一點存活機會。

漢醫治病，必採複方，君臣佐使。對台灣觀光重症政府不能僅以「大撒幣」了事。但願交通部林佳龍部長、衛福部陳時中部長能廣求民瘼，洞曉病源，研提標本兼顧醫方，對症下藥，力治觀光痼疾，則台灣觀光產業甚幸幸甚！

（作者為前交通部長）