兒子剛服兵役時，我曾根據他的初步體驗寫了〈當兵4個月的台灣〉。最近他退伍返家，有了完整經驗，剛好這一陣子部隊頻出狀況，所以我根據他的敘述再作一篇〈當完4個月兵的台灣〉。對今天台灣中年以上的男性而言，當兵是幾十年前的事，軍旅記憶還停留在當年，不知道今天是什麼模樣？其答案其實也說明了台灣整體內在體質。

軍事人員養成不外乎三者：訓練管理、精神教育，以及物質待遇。這三者的綜合狀態決定官兵的素質，並決定武器使用的效能，從而表現出戰鬥力。以下是依兒子口述所記：

4個月兵役的頭個月是新兵訓練，包括基本訓練、操槍和打靶，後3個月則是上課和整理環境，空閒很多。每周六清晨出營放假，士兵們搭巴士到台北，隔日下午再搭車回營。回來後沒有「收心操」，而是各自閒散，一直到入寢。平時士兵們的手機被集中管理，不過各級軍官可持手機。沒事時，可見長官們都個個低頭滑手機。過去澡堂是中央一個長形的水槽，全連士兵裸身圍在四周，用水桶裝水潑身洗澡，只有冷水。現在則有單間的沐浴室，用蓮蓬頭洗澡，有熱水。洗澡要排隊，比較費時。

至於伙食，「我走到餐車前，打飯班的弟兄兩眼無辜的看著我，匆匆忙忙的將食物盛進餐盤。回座位後，我仔細端詳手中的午餐，幾條泡在油裡的筍乾、幾片高麗菜、3條海帶、1顆貢丸，以及1支小小的雞翅，稀疏散落在格子裡。這樣的份量連一位孩童都無法餵飽，何況是成年男士？我與鄰兵盯著眼前的景象發呆片刻，緩緩夾起食物，先將每一道菜嘗過一遍，沒有一個是熱的，味道就像廉價旅社供應的早餐。」基本上，4個月兵役的伙食就是如此，吃不飽可以添加飯菜，但食物品質在水準之下。部隊每人每餐伙食費是打預算的，這種餐恐怕30元都不到。天曉得錢到哪裡去了？難道只會花大把鈔票跟美國人買過期武器嗎？

對於營長來說，輔導役男退伍前簽職業軍人是重要任務。新訓後，就有不同單位人員來連部做說服工作，理由不外乎一個月保證4萬元薪水，可以同時進修深造等等，不過最後留營的人很少，營長對績效很不滿意。兒子的一個原住民同袍留營了，理由是家裡需要他一份固定的收入。莒光日還有，但已經沒有國家民族的精神教育，多是觀看招募入伍的宣傳影片。

簡單說，這樣的部隊無論訓練、管理和精神都是鬆弛的，即使日常物質待遇也不好。很多基層軍官素質不佳，經常髒話掛嘴邊。無論接受與否，我們這代過去所熟悉的從黃埔建軍、東征北伐、抗戰，頂天立地的國民革命軍，真得已經沒了。現在的軍隊是一支訓練管理鬆散，沒有中心思想，等著下班放假的地方部隊。

每次蔡總統視察演習時，都重覆強調「國軍不畏戰」，部隊演習意外喪生的官兵越來越多，難道是偶然的嗎？蔡政府的權力體系是依靠斬斷歷史、綠色網軍仇恨言論、無條件緊貼美國、吹牛受國際支持，以及用權和錢操控體制和輿情。不用吃苦，無需堅忍，只要共同製造假象就可換得好處，而官兵正是「權力食物鏈」最底層的犧牲者，卻要在前線拚死保護一堆刻意煽動對立以獲利的投機者。如此權力表面上堅如磐石，其實是海市蜃樓的幻影，結局必將是在大重擊之下瞬間瓦解。