立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，國民黨與民進黨均甲級動員引發大混戰，雙方都有人掛彩。陳菊由大批警力護送從後門進入議場，仍因國民黨立委全力阻擋無法上台備詢，只能在臉書發文，表示扮演最後一任監察院長後，會光榮離開。

說來奇怪，國、民兩黨都有廢除考監兩院的共識，兩院委員人選民進黨硬要提好提滿，給外界政治酬庸觀感，監察院副院長的提名人選不但被國民黨罵翻天，民進黨內部也反彈，搞得黃健庭傷痕累累以婉拒收場。

國民黨在6月29日占據立法院企圖杯葛監委人事同意權，竟不到1小時就被民進黨清場，成抗爭運動一大笑話。因此國民黨委員14日不惜皮開肉綻賣命演出，陳菊只得黯然離開立法院，真是何苦來哉？

陳菊說，「只有一生為人權奮鬥的民主老兵，會完成最後的任務，光榮離開。」陳菊在台灣民主政治發展史有其貢獻，自許民主老兵沒有人會反對，問題在她擔任高雄市長期間，市府被監察院彈劾3件、糾正30案，如擔任監察院長，球員兼裁判，有誰會相信監院的公正性與獨立性？

當陳菊接受提名當下，就應考量勢必引爆藍委反撲，尤其監委名單一片綠油油，加上極具爭議的蔡崇義與高涌誠再獲提名，幫藍委添加抗爭柴火。

國民黨雖成功阻擋了陳菊上台備詢，周五的表決必然不敵民進黨的人海戰術，對國民黨而言，更重要的是國會抗爭之外的論述。廢考監兩院涉及修憲，政治工程龐大，且五權憲法是國父孫中山所創，等同國民黨政治法寶，當國民黨也認同廢考監兩院時，全黨應先形成共識，避免再陷論述分歧，抗爭起來才有底氣。