民進黨政府大權獨攬，不僅行政、立法一把抓，即使法律明定的如中選會、NCC等獨立機關也要一律控管，納為己用；但相較於這些行政獨立機關的淪陷，屬於憲政層次更上位、影響更重大的司法獨立體系，也開始遭到侵擾，令人對國家未來能否穩定運作，乃至人民權益確實受到保障等問題，產生極大的隱憂。近日大法官呂太郎遭蔡總統當面「喝斥」疑雲，引發法界與學界議論批判。此事雙方各執一詞，理未易明，但事關台灣民主品質，社會必須重視、關切、反思。

在民主國家中，行政、立法、司法三權分立是憲政運作的基本原理，其中司法對行政權更是制衡、導正、救濟的最後防線，因此憲法第80條明定：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉」。大法官則是依憲法第78條等規定，負責「解釋憲法，或統一解釋法令、違憲政黨解散審理、總統副總統彈劾案審理」，透過憲法意旨的解釋發揚，能令國家忠實依循憲法施政，故習稱「憲法的守護者」。

民進黨獨大之下的病態

因此，大法官呂太郎應總統之召來溝通談事情，重點根本不在於是否有喝斥、訓誡或要求的態度問題，更不在談的是否為他前一個職務的權責事項，重點在於現任總統根本不該踰越憲政分際，與現任大法官做公務上的互動，憲政基本原則不能堅守，必將產生無窮的質疑與後遺症。

對於有心調處民間團體與司法院溝通障礙的蔡總統來說，想必覺得冤枉委屈；在第一時間未及細思便趕緊奉召而來的呂太郎，當然更是嘔在心裡口難開；至於當場目睹此景的公民團體，恐怕更是沒有想到事情之嚴重性，反而可能為蔡總統介入司法改革而慶幸，渾然不覺此舉將造成司法獨立的反效果。

說穿了，這就是一種體制角色錯亂下的不自覺，蔡總統是出於解決問題的善意，呂太郎是把自己當成政治任命下被提拔的「法律大官」，公民團體則認為這是總統當場給面子；問題是三方為什麼都喪失了體制角色下正確的自覺？這才是真正必須嚴肅釐清的病灶。更進一步看，這難道不是因為民進黨不斷一黨獨大之下，逐漸把所有人甚至包括大法官都已經洗腦控制下的病態延伸？

儘管如此，司法實務界卻默默表現出令人刮目相看的判決。前年2月，黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織，婦聯會隨即提起行政訴訟；去年3月，台北高等行政法院裁定，《黨產條例》有違憲具體理由而聲請釋憲。今年4月內政部以婦聯會未依《政黨法》轉型為政黨為由，廢止婦聯會等40多個政治團體的立案，並要求所有財產清算充公。婦聯會向台北高等行政法院聲請停止執行，判決為停止執行；內政部提出抗告，最高行政法院近日裁定駁回，理由是，憲法保障人民有集會結社之自由，政府約制人民團體的法律不能踰越憲法。

這段長達兩年的訴訟過程恰可看出，行政法院的法官們堅定適時地做出了違逆當權者的判決，但地位崇隆、賦有終局決定，一槌定音權責的大法官卻態度曖昧，以拖待變般不動觀風，任憑那些附隨組織惶惶終日，也坐視違憲橫暴的黨產會恣意妄為。

監督當權者與司法獨立

黨產會對國民黨及其所謂附隨組織已作過15次行政處分，每次處分都會引發一場行政訴訟，黨產會有勝有敗，但迄今為止，卻有3件行政訴訟，因為合議庭法官認為《黨產條例》違憲而停止訴訟，並且先後聲請釋憲。理論上大法官的專業素養絕對最高，但這究竟是基層法官太過「天真」，還是大法官過於「成熟」？

最近因為台灣大法官失格而廣被引述的美國首席大法官羅伯茲，除了自許不做當道政治附庸而不惜跳脫保守派框架，選擇支持自由派的見解之外，更在被川普批是「歐巴馬的人馬」時說：「我們沒有『歐巴馬法官』或『川普法官』，而是一群奉獻心力、公平檢視訴訟的特任法官」。

台灣的大法官學養俱優，對憲法的見解必然深刻周延，不可能低於基層法官的認知；相對的，法官們的理想與專業更是堅持司法獨立，監督當權者無法恣意而行，推動台灣司法改革最敏銳的動力。而有所自覺與堅持，才是司法獨立的希望與真諦。