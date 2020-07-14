監察院長的職位，應由能夠獲致社會各界廣泛認可的最大公約數人選來擔任，未料號稱最謙卑、也最會溝通的蔡總統，在各界強烈疑慮的聲浪之下，依然提名了具有高度爭議的陳菊來擔任監察院長，這下子反倒是促成了藍、白兩在野政黨，跳脫了彼此的黨派之分，共同展現反對此一人事案的態度。雖然對於藍白是否應該合作，各自的陣營內都仍有不同聲音，但是能讓一個單純的監委人事案搞得天怒人怨，甚至促成了在野兩大陣營的團結合作，這恐怕也是一絕。如果陳菊自己仍不願意知所進退，依然仗著民進黨一黨獨大而謀求「顧全大菊」，只怕未來朝野關係會更加「陷入僵菊」。

替陳菊護航者總是強調其當年為了人權的偉大付出，但陳菊年輕時的奉獻，並不能保證他一輩子都能服膺初衷，正如同三級貧戶陳水扁，並不能保證他一輩子能與貪汙絕緣。回顧當年舉國轟動的高捷泰勞暴動事件，陳菊當時身為勞委會主委，但在過程中，勞委會除與地方政府互踢皮球，企圖撇清勞委會同意大量引進泰勞，但卻沒有做好配套查核及督導之責，甚至陳菊當時還公開表示高捷泰勞暴動乃是「有力人士為仲介撐腰」，但卻又不敢為了泰勞的權益而和盤托出細節。

在那個時刻的陳菊比較像是一個中央大員，而不像是早年美麗島大審時的那位人權鬥士。更別提，陳菊在高雄執政期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正30案、彈劾3案，難道在蔡總統主政之下，涉及彈劾越多次的人，就越有資格來當監察院長？如果此事成真，將為蔡總統執政下的另一絕。

這次的人事案，會受到如此強力反彈的另一個原因在於，這份監委名單不僅「政治正確」，且更上層樓，達到「政黨正確」的水準，一旦這批人選當上監察委員，屆時非綠色陣營的縣市長、地方局處首長將永無寧日，光是應付監委頻繁的約談、威嚇，則任何政務都難以靜心推動，此將為全民的大不幸。

過去在討論政治傾向時，往往用線性的模式，將民眾區分為位於軸線兩端的藍、綠及中間的白色等族群。但是，近年蔡政府執政之下的許多霸道作為，已激發民眾對於一黨獨大及民主退化的憂心，從而更傾向於依據自己的判斷及分析，並依據特定議題而形成一個個不同的「認同群集」，在每個群集之內，往往更有多的是非討論，而少了些政黨的意識分割。面對這次藍、白共同反對監院人事案的角度來看，未來許多政治的議題，或許能夠少了些黨派的區隔，從而凝聚更多針對事情本質與是非取捨的直白認同及合作，這或許是民進一黨獨大之下，為台灣政局所帶來的另一個新觀察指標。

（作者為國家政策研究基金會趨勢暨數據中心副召集人）