第二，這是一個個性張揚的時代。舉一個例子，唐朝有一個大詩人叫王翰，傳世作品不多，但是，其中一首《涼州詞》就足以傳唱千古。詩是這樣寫的：「葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催。醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回。」慷慨悲涼而又意氣昂揚，確實有盛唐風骨。那麼，寫詩的王翰是個什麼樣的人呢？一言以蔽之，他是一個極張揚的人。王翰很早就考中進士。但是，按照唐朝規定，考中進士之後並不立刻授官，而是還要由吏部銓選方能授職。可是，王翰平時生活太招搖，不僅「櫪多名馬，家有妓樂」，而且還「發言立意，自比王侯」。這樣的人難免招人忌恨，所以，吏部對他不感興趣，進士及第四年還沒給他安排工作。怎麼辦呢？王翰不是深刻反省自己，從此夾著尾巴做人，反而來到京師，公然在吏部衙署的東邊張貼了一張榜文。這個榜文其實就是一個海內文士排行榜，把天下所有的文士劃分為九等，其中，他自己赫然位列第一等，與張說、李邕等大文豪比肩。榜文一出來，長安城觀者萬計，朝野譁然，這還不夠個性張揚嗎？不過，更有個性的還不是王翰，而是他的粉絲-─崔老太太。今天的粉絲看到自己喜歡的明星，都有什麼舉動呢？有的獻花，有的擁抱，有的追車，有的接機。那麼，崔老太太怎麼表達對王翰的感情呢？搬家，跟他做鄰居。怎麼回事呢？崔老太太的兒子叫杜華，也是個文人，想買一棟房子，徵求母親的意見。崔老太太就對兒子說：當年孟母三遷，不過是為了找個好鄰居。今日我家擇居，你若能與王翰為鄰，我便心滿意足了。結果，杜華果然就謹遵母命，把房子買到王翰家旁邊。買房不挑綠化率，不挑交通，不挑戶型，專挑一個會寫詩的鄰居，誰敢說這崔老太太不浪漫，沒個性呢？

一片冰心在玉壺

第三，這是一個奮發向上的時代。所謂開元盛世不僅是一個物質指標，更是精神指標。唐玄宗時代，人們的精神氣象怎麼樣呢？筆記小說《集異記》曾經講過這樣一個故事。開元年間，有三個大詩人──王昌齡、高適、王之渙。寫詩的名聲不相上下，平時也私交甚篤，沒事經常在一塊玩。有一天下雪，他們三個一塊兒逛到一個酒樓，打算喝點小酒，擋擋寒。這時候，忽然有十多名皇家梨園弟子也到這個酒樓聚會，而且還招了四個歌女跟他們一起唱歌助興。唱什麼呢？當時的詩都是可以唱的，所以，這些人就唱當時的流行詩。三個詩人一看，突發奇想，就說：我們在詩壇上都很有名，可從沒有分個高下，現在不如打個賭，她們唱咱們三個誰的詩多，就說明誰最高明。一會兒，有一名歌女唱道：「寒雨連江夜入吳，平明送客楚山孤。洛陽親友如相問，一片冰心在玉壺。」這不是王昌齡的《芙蓉樓送辛漸》嗎？王昌齡一聽馬上說：我有一首了。說完，還在牆上畫了一條橫線做記號。接著，又一名梨園弟子唱道：「開篋淚沾臆，見君前日書。夜臺何寂寞，猶是子雲居。」這是高適的詩呀，高適也畫了一個橫道。

再接著，一名歌女又唱了一首王昌齡的《長信秋詞》，就是「奉帚平明金殿開，且將團扇共徘徊。玉顏不及寒鴉色，猶帶昭陽日影來」那首。一看這陣勢，王之渙可著急了，他說：唱歌的這幾個人都不怎麼樣，欣賞水準太低。我寫的詩都比較陽春白雪，她們根本就不懂。說著，他指了指幾名歌女中最漂亮的那名，說：咱們就賭這個小姑娘。如果她也不唱我的詩，我甘願服輸，一輩子也不和你們再爭高低。但是，如果她唱我的詩，你們可要跪在地下，拜我為師。其他兩個人都同意了。過了一會兒，這位漂亮姑娘開始唱了。她唱什麼呢？「黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關。」這是誰的呀？王之渙的《涼州詞》。王之渙這下可來精神了，對其他兩個人說：這下知道我的厲害了吧？三個人一起哈哈大笑。那些梨園弟子和歌伎不知道怎麼回事，就走過來問他們說，有什麼事讓你們覺得這麼可笑？王昌齡他們說，你們剛才唱的都是我們寫的詩，我們正拿你們打賭呢！我們說過，唐朝是詩的國度，詩人到處受到追捧。

聽見王昌齡這麼說，這些藝人比今天的粉絲看見周杰倫還激動，爭相下拜，說，我們肉眼凡胎，都沒看出幾位神仙來，趕緊給我們個面子，和我們一起喝兩杯吧！結果，三個詩人都是一醉方休。這就是特別著名的「旗亭畫壁」的故事。

開朗向上的文人精神

講這個故事說明什麼問題呢？我想說明，那個時代，文人們的精神真是開朗向上，社會也真是和諧風雅。詩人賽詩，歌女唱詩，梨園弟子彈琴助興，這是何等令人神往的事啊！再看看清朝范進中舉的愚昧和瘋狂，我們能不感慨嗎？為什麼開元盛世，文人的精神這麼活潑開朗？我想，這是因為，那個時代給人提供比較合理的發展空間。漢武帝時代，文人的出路多不多？不多。當時國家選拔官吏，除了從軍立功之外，就兩個主要管道，一個是任子，就是接爸爸的班；還有一個是資選，就是花錢買官。

一個文人，如果沒錢，再沒有一個好老子的話，就很難有出頭之日了。那麼，清朝的康乾盛世，文人出路多不多呢？其實也不多。當時雖然有科舉制，但是早就走上八股取士的死胡同，嚴重壓抑人的創造力。但是玄宗時代就不一樣了，經過唐前期的發展與唐玄宗本人的大力提倡，科舉制已經初步成熟，但是又並不腐朽，考科舉也就成為文人們最主流的上升之路。那麼，當時科舉考試考什麼呢？就考寫詩。要知道，詩的本質就是自由和激情，在這個時代成長起來的文人，能不自信，能不向上，能不風流嗎？（待續）