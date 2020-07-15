無色覺醒》賴岳謙：金正恩新談判策略？川普選前如何接招？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第674集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「金正恩新談判策略？川普選前如何接招？」

朝鮮領導人金正恩露臉了，並叫停了可能的軍事計畫，國際間突然鬆了一口氣，朝鮮也沒有再對韓國，帶有強烈的戰略語言或軍事動作，也就是既展現朝鮮軍事的威力後，又同時製造戰略空間表示我們還是可以談的，東北亞的緊張情勢也得以暫時緩解。

朝鮮半島撲朔迷離的情勢發展，從金與正展現強硬手段開始，炸毀朝韓聯辦熱線，開城工業園區非軍事區域設立哨所，部隊移動到金剛山沿線等，朝鮮派軍推近韓國首都首爾！朝鮮半島危機再度升溫，朝韓邊境戰事恐一觸即發。在這樣的一個過程中，韓國開始焦慮了，美國也焦慮了。

朝與韓美兩造三方彼此之間，既威脅又尋求對話機會。雖然美國一直放話，談到可能在十月的川金會，但朝鮮外交部回應認為，這是不可能的事情。朝鮮認為，美國所推動的川金會，只是一個有利於美國總統選舉的工具，不是真正想要解決朝鮮所需問題，朝鮮此刻不願意再被美國當棋子，所以朝鮮不會陪著美國再玩這把戲。

朝鮮一直是美國在東亞政治的難題，長年的經濟制裁不僅無效，反倒讓金氏政權備感威脅，加速核子試爆與洲際彈道導彈發展的進程，導致美軍無法像處理伊拉克與敘利亞一樣果斷派兵，因為若是對朝軍事行動失敗，朝鮮報復性朝向美國投射核導彈等武器，可能會造成無法挽回的後果。

金氏政權擁核施壓強權，給予美國與韓國領導人強大壓力。朝鮮領導人金正恩這般刻意操作，並非沒有原因，川普今年底面臨總統選舉連任壓力，目前在各大搖擺州的民調，都落後民主黨競選對手拜登，川普連任之路岌岌可危。若國際外交關係再失控，無疑是重擊川普的總統選情。這些不僅要逼迫美韓重回國際談判桌，也訴諸聯合國提案，目標調解對朝鮮的經濟制裁，才是金正恩最終的目的。

除了美對朝外交緊張關係，川普政府執政成績著重在「美國優先」的經濟發展，但因境內新冠疫情防疫管控失當，衝擊美國經濟發展，失業率創新高，

美國聯準會宣布無限式「量化寬鬆」（Quantitative Easing）政策方式，廣發現金給失業和急需救濟的民眾，用以維持社會安定。但由於美元為世界流通交易貨幣，「無限式QE」政策的代價造成美元貶值，不僅美國財政赤字，會變得更加嚴重，全球的美元持有者，都將為此買單。

川普連任內外交迫，朝鮮演變棘手問題？朝鮮在十月份，不會跟美國有談判，除非美國在這段時間內，做出什麼樣的動作，這又是一種談判的策略，目前觀察，朝鮮會等待美方是否有所反應，若川普仍就不為所動，金正恩極有可能在接近美國大選日前有更大的動作。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！