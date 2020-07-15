明年的基本工資是否調升，近日由於勞動部召開工作小組會議又受到矚目，勞動部將在下月的基本工資審議委員會做出決定。事實上，從上週公布的經常性薪資、通膨率、景氣燈號等資料看來，如今並不適合調升基本工資。

我們百分之百贊成政府藉基本工資保障勞工的生活，如同亞當斯密雖主張市場經濟，但在工資這件事上，他卻認為政府應介入，他說：「大環境對勞方不利，政府應站在勞工這一方，以使勞工至少能獲得維持基本生活的工資。」然而，政府介入說來容易做來難，實務上仍應回歸經濟成長、薪資走勢及物價變化綜合判斷，而非聽少數政治人物的號令。

亞當斯密所著的國富論以專章討論工資，他說：「勞工、僕人及各類職工占社會總人口比重極高，若大部分成員陷於貧困悲慘，對社會是不利的，這樣的社會也絕不可能繁榮幸福。而且，供給全體社會衣服、食物、住所的人，只有在自身勞動生產物中能夠分享一部分，這才算是真正的公平。」

我們完全認同亞當斯密所言，讓所有勞工分享「經濟成長果實」也是文明國家應有的施政思維。然而，在這個思維底下，也要考慮此刻的台灣在疫情衝擊下，是否還有「經濟成長果實」？若沒有果實，硬要拿果實出來分享給勞工，自非亞當斯密所樂見，至終反而會弄巧成拙。近期台灣有經濟成長的果實嗎？以下四點是我們的分析：

第一、全球經濟衰退，未來風險升高：今年的景氣，自年初受疫情影響，一直處於低迷的狀態，全球經濟陷入蕭條，美國失業率升至10％以上，國際貨幣基金（IMF）日前二度調降全球經濟成長率至-4.9％，並警告若爆發第二波疫情，明年全球經濟成長只有0.5％。這樣的局面已令多數企業的營運困難重重，擔子日漸沉重，面對如此慘澹情勢，調升基本工資實非所宜。

第二、景氣三亮黃藍燈，國內經濟疲弱：我們再看看台灣的經濟情況，依據國發會公布的景氣報告，景氣已連續亮出三個月的黃藍燈，代表景氣非常疲弱，尤其值得注意的是，景氣領先指標累計七個月的跌幅達到5.5％，同時指標累計跌幅亦達3.6％，這都是金融海嘯以來最嚴重的情況，風險之高，不言可喻，面對景氣寒冬還要提高基本工資，對企業而言無異是雪上加霜。

第三、薪資升幅七年最低，企業營運沉重：日前主計總處也公布今年企業調薪的情況，受這一波疫情影響，企業調薪意願下滑，今年以來經常性薪資年增率逐月下滑，迄5月降至0.68％，創下近七年單月最低，其中運輸倉儲、機械設備製造業、電力及燃氣供應業、旅行服務業今年前五月的經常性薪資更比去年同期下滑。這告訴我們，政府當前最該重視的是維持就業穩定，而非調升基本工資， 倘若因調升基本工資而導致失業人口上揚，自非執政者所樂見。

第四、上半年物價下跌，調升基本工資欠理由：今年國內物價相對平穩，非僅平穩，在消費疲弱，業者降價促銷下，台灣消費者物價已連跌五個月，上半年跌0.22％，研判七月還會再跌。長期以來，物價變化是工資調升與否的重要參考，當物價大漲，為維持國人的購買力，政府便有理由幫軍公教加薪，這在兩次石油危機的年代屢見不鮮，如今物價不漲反跌，難以構成明年基本工資調漲的理由。

再者，蔡政府執政以來已連續四年調升基本工資，由105年的20,008元升至109年的23,800元，成長18.9％，時薪的基本工資也由126元升至158元，成長25.4％，這一期間基本工資的成長率不但高於同期間經常性薪資升幅7.8％，也高於同期間GDP的成長9.5％，這說明蔡政府執政四年透過行政的力量，確實已改善了兩百多萬名邊際勞工的待遇。

過去也有一種說法，就是民國86～95年基本工資十年未漲，因此今天有必要多漲一些。然而，經過近十年的追趕，基本工資已更勝當年，以86年而言，當年經常性薪資30,930元，同年基本工資15,840元，基本工資占經常性薪資的比率51.2％，去年經常性薪資41,883元，基本工資23,100元，此一比率升至55.1％，今年基本工資23,800元，經常性薪資前五月平均42,257元，這一比率又升至56.3％，寫下史上基本工資最接近經常性薪資的一年，那十年未漲的進度已全數補上。

我們認為，從前述討論可以發現，不論從長期的基本工資合理性著眼，或者是循短期基本工資的調整機制來看，明年基本工資皆不具調漲的迫切性及合理性。在沒有「經濟成長果實」的此刻，執政當局自應韜光養晦以待來日，方是善策，反之，揠苗助長以求一時之快，終將釀禍，實非智者所為。