全球經濟受疫情所苦，金融市場卻如脫韁野馬，頻頻創下新高。以高科技股為主的納斯達克與費城半導體指數，分別跨越1萬及2千大關，續寫歷史紀錄，陸股也急起直追，短短5個交易日，上證指數狂漲12.5%，不只突破去年4月高點，還寫下近2年半來新高，成為近期全球最受矚目的焦點，台股在台積電帶動下也氣勢如虹，有分析師認為可以上看2萬點大關。

這波陸股狂飆帶有落後補漲的味道，但還不足以完全解釋，真正的理由還是經濟出現復甦，近期公布的經濟數據好得超乎預期。財新發布6月製造業及服務業PMI持續擴張，維持在景氣榮枯線50以上外，服務業PMI58.4，更創下10年新高。

人行日前發布第2季城鎮儲戶問卷調查報告，多項指標較第1季大幅成長，甚至部分指標已回到疫情前的水準。譬如居民收入感受指數較第1季成長4.5%，居民就業預期指數則回到50.1%，充分顯示大陸民眾對未來收入及就業的信心正在恢復，信心是推升股市的重要動力來源。更不用說，稍早之前公布的工業生產、投資與出口等數據，復甦動能強勁，表現都相當令人驚艷。

凡此種種，在在證明大陸經濟底子十分強韌，並非如外界所設想的脆弱。特別是在疫情衝擊下，全球都還深陷衰退泥淖中，大陸的表現尤為可貴。以國際兩大知名預測機構IHS Markit及世界銀行6月公布的數據來看，即便今年全球經濟將面臨-6%及-5.2%的嚴重衰退，美國甚至可能更為慘烈，達到-8.1%及-6.1%，大陸卻仍有0.5%及1%正成長，對比極為強烈。這不只意味著大陸應對疫情的高效率，讓經濟活力可以快速恢復，也代表著未來有望帶領全球景氣走出衰退陰霾的領頭羊，還是非大陸莫屬。

不過，儘管有這麼多客觀的數據與事實為大陸經濟背書，但市場質疑聲浪從未停歇，認為大陸經濟好景不再、金融危機一觸即發的聲音，始終不絕於耳。尤其是這波疫情重創大陸內需市場，引發外界對近年來大陸經濟結構調整可能失敗的疑慮，而外部需求急凍，更讓仍是世界工廠的大陸，得面臨有產能卻找不到訂單的窘境。內外情勢交逼下，中國經濟崩潰論的傳聞更甚囂塵上。只是，30年來這樣的臆測從未成真。原因不難理解，因為大部分唱衰大陸的言論，多是帶著有色眼鏡來看大陸，從來不肯正視大陸40多年來的經濟改革成效，也不想深入了解大陸經濟本質，自然而然就容易產生偏頗觀點。

今年4月，彭博經濟首席經濟學家Thomas Orlik出了一本名為《中國：永不破滅的泡沫》新書，大幅推翻過去外界看待大陸的刻板印象。Thomas Orlik指出，中國經濟崩潰論為何不會成真，原因就在於外界看到的許多大陸問題，其實都是一體兩面的東西。也就是說，這些問題看起來確實嚴重威脅著大陸經濟發展，但於此同時，問題本身卻也提供相對應的解方。其以高儲蓄率及國營企業為例，強調高儲蓄率會壓抑信貸、阻礙投資，而國營企業則是貪腐與無效率的代表，不利經濟成長；但相對地，當類似疫情這類重大事件衝擊經濟時，高儲蓄率反而成為銀行融資的磐石，而國營企業則是配合政府救市的最佳角色，能夠緩衝經濟週期的波動，避免經濟體系崩壞。

Thomas Orlik的論點，邏輯大抵跟景氣循環理論中自動穩定因子概念大同小異。這正是過去我們一再呼籲的，看待大陸不能只用西方的眼光去看，而要更貼近大陸經濟改革過程中所創造的市場本質，才能看得更為清楚。畢竟萬物都有表裡，光看好或壞的一面，容易形成過度偏頗。大陸的社會主義市場經濟實驗，已經歷40多個年頭，但對比歐美資本主義超過百年的發展歷程，其實還是跟小孩子沒兩樣。換句話說，在市場經濟的推動與發展上，大陸還在學習、摸索，需要給它多一點的時間，才能證明這樣的制度究竟是好還是壞。

目前看來，大陸市場經濟改革仍走在正確的道路上，即使面對貿易戰與疫情的嚴重威脅，北京並未放棄市場開放的理念，堅定且持續的放寬與鬆綁相關規定。不管是資本市場的深化改革開放，或是人民幣資本項目可兌換的先行先試，都是如此。這無疑將成為未來大陸經濟繼續前進的動能所在。中國經濟崩潰論，還是聽聽就好。