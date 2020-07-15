疫情以來，兩岸關係陷入「敵意螺旋」，對立交惡從官方蔓延到民間，大陸還送上一頂「以疫謀獨」的大帽，台灣在國際上任何的防疫動作，大陸都會扣上這頂帽子；14日又多了頂帽子，叫作「以武謀獨」，因為台灣剛買了美國武器。其實不管是以疫或以武謀獨，對台灣而言都太沉重，反映的是兩岸嚴重缺乏互信。

疫情期間無論是台灣捐口罩給世界其他國家、爭取參與世界衛生組織等，只要是任何自主的對外行為，大陸國台辦和外交部，都定性為「以疫謀獨」。

幾天前美國國務院批准6.2億美元對台軍售案，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示堅決反對，還說「民進黨當局『以武謀獨』不會得逞，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難」。過往大陸多稱「以武拒統」，現在又多了頂更重的「以武謀獨」的帽子。

馬政府時代，台灣同樣向美國買武器，在WHA能以觀察員身分參與，也積極拓展國際空間，兩岸外交休兵，沒有挖邦交國牆角的問題，從來沒被大陸認為是台獨；但如今蔡政府做什麼動作，都被大陸冠上「以X謀獨」的罪名。

歸結起來，就在於雙方有沒有政治互信，如果有信任，做什麼都不會往台獨方向想，買美國武器，也可以睜一眼閉一眼，有許多不用明說的默契；若沒有信任，則會被放大檢視，過度上綱，做什麼都可以解讀為「謀獨」。

中共總書記習近平曾說，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，為馬蔡時代的兩岸反差，提供了最好的詮釋。