受疫情影響，一家家大型旅行社傳出倒閉潮，無論觀光相關產業前景或無薪假的衝擊，只能以慘烈二字形容，不知伊於胡底？沒想到蘇內閣的「聰明部長」林佳龍日前又一次失言，大方地說，「人助也要自助」，剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場。這種「何不食肉糜」的說法出自主管觀光與交通業務的交通部長之口，真是讓人傻眼。

雄獅旅遊大批高層集體退休，同樣執行業牛耳的五福旅遊宣布裁員上百人；60年老字號的金龍旅遊，未來也恐採最低工資發放，甚至主動表達歡迎員工自行離職。這些旅行社要不是受疫情影響，都是績優的產業龍頭，今天被疫情逼到這種地步，有誰願意？還聽到產業大家長的交通部長辯稱「沒有倒閉潮或失業潮」，似乎暗示跟不上市場的業者歡迎走人，讓業者與從業勞工情何以堪？

主管部會想不出辦法也就算了，還在這裡講風涼話，談什麼適者生存？如果靠市場機制就能解決問題，還需要提「紓困方案」嗎？既是紓困，就代表政府干預，哪一種紓困內容是讓政府放手、讓市場自行運作？

更難以相信的是，這已經不是林佳龍近期內第一次失言，春節期間，出外透氣的人民塞車苦連天。偏偏林佳龍漫不經心地說塞的慘狀「在高公局預測之中」，反質疑民眾應該「做個聰明的用路人」、「趨吉避凶」、「不要自己去塞車」，難不成人民水深火熱地塞了幾十個小時車，就為聽這幾句風涼話嗎？連假交通管制規劃，不是交通部管的嗎？後疫時期推國民旅遊觀光，不還是交通部管的？權力在手，應作為而不作為，不就是失職？出了問題，能推就推，不就是失能？

更別提林佳龍一口咬定政府紓困方案成效卓越，「沒有倒閉潮或失業潮」。但當天一說完，勞動部隨後即公布最新統計，無薪假人數已激增至史上新高的3萬1816人，包括住宿及餐飲業2789人；支援服務業（含旅行社）1281人；運輸倉儲業3595人，特別本次新增無薪假單位多是位於台北市的觀光產業，讓人怵目驚心。

疫情當頭，業者求生無門，失業威脅像把鍘刀懸在大批弱勢勞工的頭上；同時一個人失業、放無薪假，就等於一家四口生計出問題。加上大批畢業新鮮人投入僧多粥少的就業市場，中高齡則擔憂提前離職，未來面臨經濟結構失衡的供需市場，失業破口如再度擴大到時要怎麼辦？

旅行業、服務業經營困境，乃至於無薪假、失業問題的惡化，明擺在大家眼前。交通部長卻就是看不到，如此無感，更忘了自己保護弱勢勞工、維持產業穩定的職責。只能說民進黨「一黨專政」的格局，包庇了這些不知民間疾苦、對基層百姓恐懼無感的庸才竊據高位，人民也只能自認倒楣！

（作者李貴敏為律師、立法委員）