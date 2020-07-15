編按：美中戰略爭霸形勢已成，惟爭鬥過程張弛難測，目前正值新冠疫情肆虐、美國總統大選期間，國際及兩岸關係均受衝擊，對我國生存發展亦至關重大。鑒此，本報系第9度與中華戰略暨兵棋研究協會合作，邀請饒富實務經驗的學者專家，模擬推演當前至美國總統選舉日，我國可能面對之變局、困境及因應方向。

自今春以來，新冠肺炎疫情全球擴散蔓延，使得本已充滿不確定的國際與區域情勢，更加風雲詭譎。美中全面戰略爭霸，川普面對告急的連任選情，中國大陸戰狼外交興起，《香港國安法》鐵幕低垂，台灣周邊軍事情勢更趨緊張。

本次推演想定即以上述事實為背景，時序定在今年11月3日，美國總統大選結果出爐前，預想3個領域，6個議題為一般狀況的軸線，並選定具有政策方向意涵的各種特別狀況，透過紅（陸方）藍（台方）兩組的專家對抗，探索未來4個月國際及台海情勢可能之演變。

推演想定的設計構想區分3個領域，也是本次推演的3個動次：一、美選與國際：美國選舉過程之政策變化，及其牽動的安全環境；二、疫情與經濟：新冠疫情對國際權力與經濟紓困及貿易衝擊變化；三、軍演與意外：模擬台灣周邊各方軍事對局的張力與應處，以及風險管控。

前列3個領域牽涉廣泛，彼此環環相扣，並貫穿未來4個月全程，故每1個動次雖有主題領域，但在一般狀況中，均擇要包容，以使參演專家在綜合複雜因素堆疊的壓力下進行政策思考。其後，想定設計兼管制組在3個領域中，依據議題為主、時序為輔的原則，選擇具有政策延展性的6個軸線。

一、以美國總統大選過程為軸線，探討共和、民主兩黨候選人的兩岸政策，思考對北京及台北的影響。二、以香港國安立法施行為軸線，預想具指標性人士，遭指控違反國安法，遭到拘捕、審訊的可能反應。三、以新冠疫情影響各國經濟為軸線，探索各國經濟復甦，產業鏈脫鉤及兩岸經貿互動。四、以中國主導RCEP正式運作為軸線，討論此一全球最大區域經貿體，對於美、台及亞洲各國之影響。五、以台美更趨緊密的政軍互動為軸線，探討糾結在美國兩黨激烈競選中的台美高層互動，以及軍事合作關係。六、以台灣周邊、南海的各方軍演為軸線，探討各國高強度海空兵力交鋒較勁，以及對於軍事意外的相關處置。

管制組在推演前任務提示中，除竭盡所能地模擬貼近事實的政治考量與決策思維外，特別請託參演之專家學者詳細記錄思考邏輯以及可望效果，使得整個推演後的陸續檢討可以有更大的政策參考價值。

此次推演的過程中，紅藍兩組專家都展現極為冷靜的思維邏輯，即時在時間壓力下所做出的決策，也表現出「相對穩健保守」，諭示海峽兩岸對於趨熱的美國總統選舉均保持相當的距離，無意捲入，也不願隨之起舞。專家們在整個推演的精彩心得，請詳見後續專論。

當然，在美國總統選舉結果出爐後，中共邁向建黨百年之時，我們會再次進行政軍兵棋推演，和讀者共同探討2021年的天下大勢。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）