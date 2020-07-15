美國國務卿蓬佩奧7月13日發表《美國對於南海海事聲索的立場》，聲稱中國大陸在南海的領土聲索「完全不合法」，不接受大陸主張的「九段線」，認為北京是以「強權決定是非」取代國際法，在南海建立「海洋帝國」。

美國歷任政府的立場，是支援各聲索國在聯合國框架內透過仲裁等手段和平解決爭端。這次美國政府首次在南海領土爭議問題上表明之主張，基本上推翻了自二戰結束以來美國在南海的立場，目的只有一個，就是為未來在南海與中國大陸武力衝突做論述準備。

眾人均了解，美國與中國大陸在各領域正進行全方位對抗，這是其中一個節點，是為對抗而對抗，為反對而反對，沒有任何道理可言，有的只是美國的立場說詞而已。美國的說詞，明顯是故意偏頗，惡意誤導，是為其武力介入南海建立論述依據，其謬誤在於：

一、美國嘴巴上說要尊重海洋法，但是自己卻不願加入《海洋法公約》。美國說，「美國在南海尋求維護和平與穩定，按照國際法維護海洋自由，保持貿易的暢通無阻，並反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖」。真實是：美國自詡為海洋大國，為維護其既得利益，因此目前仍拒絕加入《聯合國海洋法公約》，迄今仍然不接受國際海洋法的規範。如今，美國卻以海洋法為依據，如同一個基督徒拿著可蘭經向伊斯蘭人說教，本身就站不住腳。

二、美國嘴巴上說反對任何使用脅迫及武力解決爭端，但是美國目前在南海不斷軍演、穿越的作為，反而是希望透過脅迫及武力來介入南海的爭端。美國以軍事介入南海的方式向周邊國家宣示，美國才是真正的「海洋帝國」。不僅此事，美國在處理其他國際事務上，亦不乏以「強權決定是非」取代國際法的案例。美國的說法是標準的「做賊喊抓賊」。

三、美國引南海仲裁案為例，但真實的情形是，美國在幕後一手主導這個仲裁案，由菲律賓提出仲裁，仲裁員的安排也不客觀，缺少公正性和公信力。另，當時借用「常設仲裁法院」場地所組成的「臨時仲裁庭」，不是聯合國下的國際法院，而該案所涉爭端實質上又超出公約調整範圍的領土主權和海域劃界問題，當時的當事國北京也拒絕參與，故臨時仲裁庭對該案自始至終就沒有管轄權。當時仲裁庭也沒有按《國際海洋公約》第291條之規定要求中華民國加入，就自行做出對中華民國控制的太平島「只是礁而非島」的不利我方判決。

2016年7月13日，聯合國官方澄清，聯合國與該案仲裁庭沒有關係。因該案仲裁庭不屬於國際法院或其他聯合國系統司法機構，其裁決並沒有任何強制執行意義。

美國在南海問題上的說詞，也已經影響到中華民國對南海權益的主張。但是民進黨的蔡政府在百分之百傾美的情形下，當然不敢，也更不會為捍衛中華民國在南海的權益向美國說一個「不」字。

（作者為孫文學校總校長）