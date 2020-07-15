柯文哲的妻子陳佩琪經常在臉書上針對公共事務發言，外界搞不清楚她的發言究竟純屬個人，和柯文哲毫無關係，既沒有事前的商量，甚至連意思的聯絡都沒有？還是某些發言反映了柯文哲的意思，甚至說出柯文哲這樣想但不方便這樣說的？

套用美國反種族抗爭運動的一句響徹雲霄的口號「Black Lives Matter」（黑人的命也是命），陳佩琪這位在醫療專業上有成的醫生，一個個性相當獨立的女性，一個愛夫殷切的妻子，她有關公共事務的發言，究竟應當將其視為「柯文哲的妻子不是妻子」，發言都是她個人的意思，還是要認為「柯文哲的妻子也是妻子」，她如是說是以獨立公民與專業人士為掩護，講的都是柯文哲要她講的，她的嘴巴根本是柯文哲的「分嘴」？

陳佩琪的發言有時被柯文哲撇清關係，說是趁他不在家時貼上去的，有時又對陳佩琪的發言非常肯定，儼然是代表他發言。最近有關柯文哲是否參選2024總統問題的發言頗耐人尋味。被問到這個問題，柯文哲過去一直含糊其詞，最近則說得斬釘截鐵，陳佩琪跟進雖然另說一套，卻得鞭辟入裡，擲地有聲，像是代表柯文哲說的競選語言。柯文哲日前在電視專訪中明確表態2024選總統，陳佩琪隨後發文臉書指出，最近看到柯文哲辛苦又常挨罵，就在臉書寫了〈在台灣要選得上， 要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅〉，第2天獲柯大大讚美一番，她說寫了6年臉書，還是第一次聽到讚美。

這段話夫妻一搭一唱，說得太精彩了，柯文哲雖然沒有不選的意思，但似有「要跟人家選什麼」的顧慮。至於陳佩琪，雖然沒有不讓柯文哲選或鼓勵他選的意思，但更像是一位總統參選人攻擊選戰敵對陣營的檄文，火力十足，而且夫妻搭配得天衣無縫。再從柯文哲對她這回言論讚美有加，更可看出柯文哲完全贊同，甚至根本就是準確表達了他的意思。果若如此，則認定「柯文哲的妻子也是妻子」，誰曰不宜？

不過，陳佩琪有時又說一些不像柯文哲要她說的話，更像一個專業有成、性格獨立的公民說的話，無法跟柯文哲畫上等號。比如她對防疫指揮官陳時中批評指教不遺餘力的話，或許並非柯文哲要她秉承他的意志說的話，而比較像是一個醫界人士跟主其事者切磋討論的話。

陳佩琪雖然是柯文哲的妻子，但也不因此而喪生獨立發言的資格。所以說，柯文哲的妻子也是獨立的個體，尤其她在專業領域的發言，更不可以柯文哲代言人的身分視之。只是，這些批評司空見慣，如果她不是柯文哲的妻子，這番話雖然麻辣，但恐怕沒多少人會當一回事。

結論就是，「柯文哲的妻子也是妻子嗎」這個問題的正確說法應是：有時也是妻子，有時不是妻子，要看議題而定。看她在政治議題上發言，就要去揣測柯文哲的心思究竟為何，看到她對非政治議題的發言，就把她看成陳佩琪醫師「有話要說」就好，千萬不要硬是要把「柯文哲的妻子也是妻子」所蘊含的的大男人沙文主義發揚光大。