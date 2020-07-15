疫情讓電影市場大亂，但有部片一直很吸引我，就是《哈利波特》主角丹尼爾雷德克里夫主演的《玩命online：雙槍對決》，很想知道身為英國30歲以下富豪排名數一數二的丹尼爾，到底會接演什麼樣的電影？會是為了讓自己更有名？更有利？或者，他有更遠大的目標？

這部遊戲口味槍戰片的票房跟《哈利波特》相去一百條街，商業上不算成功，卻怪得很有趣。主角是個魯蛇，常上網當酸民，有天留言狠譙殺人遊戲網站小編之後、醉倒在自家沙發，醒來發現恐怖小編殺入家中，嚇得他求爺爺告奶奶拚命討饒，惡小編決定將他的雙掌與10根手指頭鎖上雙槍，要他跟直播冠軍、殺人如麻的漂亮女魔頭對決。

套句年輕人用語，劇情真是太「鏘」了！雙槍俠在英雄片裡左一槍、右一槍看似威風，實際上如果雙手長了槍，只會讓生活異常不便，光尿尿就差點自宮！而且雙槍卡手，根本沒辦法運用手指頭，連換條牛仔褲都難如登天、他只能踩著睡前穿的虎爪拖鞋與睡衣逃命去，而且處處碰壁，根本沒辦法開門、甚至連手機都沒辦法解鎖，只得用鼻子磨蹭，魯到極點！他像個小寶寶一樣小心翼翼運用這雙「槍手」學吃飯、學開車，想盡辦法身懷雙槍生存下去，孬得爆笑。

英雄片的劇本很愛宅男魯蛇翻轉變英雄的路線，但本片是「非英雄片」，多了些巧思。主角手上的雙槍、諧擬過去強尼戴普的著名角色《剪刀手愛德華》，但愛德華運用手上雙剪的功力出神入化，他卻荒腔走板，只能靠碎碎念來點破這類型電影固定的橋段，好比直接吐槽自己絕不可能抱得美人歸、還有這種電影不管在哪裡打，最後一定會來場屋頂的槍戰。對白很多好笑的垃圾話，連惡霸都喊出企業遠景，「我們要成為謀殺界的星巴克！屠殺界的麥當勞！」意圖沖散頻頻爆頭的血腥味。

片中女主角薩瑪拉威格戲分雖多，卻不及女配角劉承羽令人眼睛一亮，這位華裔血統的演員未來發展值得期待。

丹尼爾接演這個角色，應該是想清除自己從小演出《哈利波特》整整10年所樹立「他就是哈利波特」的印象，角色越魯蛇、越能成功幫他更新形象，告訴大眾他不只是個麻瓜、不只是霍格華茲的學生，還可以是個醜態畢露、毫無中心思想的普通魯蛇！更重要的是在片尾，主角終於迎來嶄新的生活，開著車呼嘯而過…似乎暗示可以開拍續集。

算算年齡，19年前《哈利波特》系列電影忠實小影迷們早已長大成人，這部18禁的電影剛好讓他們在槍林彈雨、血流成河的畫面中重新認識新的「哈利波特」，呃…我是說丹尼爾。

所謂不破不立，丹尼爾很認真的做到了！

（作者作家）