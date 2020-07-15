南台灣日前發生數起並不特別的「重大治安事件」，蘇貞昌院長卻非常震怒，13日撂狠話要縣市警察局長負責，半天後警政署就發布命令，撤換台南和高雄兩直轄市警局長，事發突然且手段激烈，警界、政壇震驚不已，媒體出現各式各樣的想像與批評。蘇院長素有「酷吏」之稱，從這件事看來，他不只是「酷吏」，更儼然是個「土皇帝」了。

蘇院長說他最支持警察，要求也最嚴格；但他不是嚴格，所謂嚴格，必有章法，而且出於善意，希望事情做對、做好。蘇貞昌一路走來始終如一，不但對手中的「權力」用好用滿，動機往往是打擊對方，對部屬動輒不顧顏面以嚴詞數落，甚至對反深澳電廠的陳情民眾，也能在眾目睽睽之下猛拍肩肚，未見對陳情者的悲憫體恤之心，早被外界稱為「酷吏」。

看準總統須依賴其支持

他和內政部長徐國勇之間，早就為縣市警察局長人事任命問題起齟齬，如今撤換警局長決策，竟不循體制越過內政部，「敢做敢為」令人詫異。蘇徐兩人分屬不同派系，處置又超乎比例原則，當然讓人懷疑背後隱藏的派系利益問題，蘇院長和蔡總統「求治心切」的解釋太過輕描淡寫。

就在做出懲處之前，國際著名的資料庫網站Numbeo公布「全球安全指數」，台灣在全球133個國家中排名第2，犯罪率也是全球第2低，是國際公認的治安良好之地，超越國人一般認為治安良好的日本和新加坡。台南市治安在台灣更是名列前茅，去年底刑案破獲率高達9成，今年5月《遠見》公布各縣市首長施政滿意度，台南在治安評比再度拿到六都第一。行政院卻以如此激烈的手段懲處地方治安首長，「非亂世，用重典」，難道不奇怪？

蘇院長不只對下是「酷吏」，對任命他的總統、頭家人民及政府體制，早就擺出「只要我有權，有什麼不可以」的「土皇帝」姿態。他眼中只有權力沒有頭家人民與政府體制，早已事蹟斑斑，無庸多說。即便對總統，亦「以我為主」。今年2月武漢因突發新冠疫情而封城，數百名台灣旅客、台商、台生滯留當地，莫不希望早日返台，但兩岸關係惡化，官方溝通管道中斷，因而一籌莫展。好不容易經過兩岸民間管道協商、官方幕後協助，談成撤回台胞方案，首架班機順利抵台後，蔡總統公開表示感謝。本來可能是兩岸關係改善的契機，蘇院長次日卻以一些枝節問題，嗆聲「完全走樣，下不為例」，聲言類似包機必須由「政府對政府磋商，至少是海基會對海協會磋商」。院長好大的官威，當足了官癮，卻破壞了兩岸關係止跌的一線希望。

這種我說了算的土皇帝心態，也清楚表現在國中小學裝冷氣一事。依王世堅議員的說法，此事早經蔡總統要求行政院處理，蘇院長卻說是聽其女兒質詢和孫子陳述上課流汗，才決定為學校裝設冷氣。連總統的指示都可以攬為自己「傾聽民意」的決策，不僅在政治上忘了他仍然是「一人之下」的僚屬，連依指令辦事的是非黑白也分不清了。如果是前者，已不適合擔任總統的屬下；如果是後者，表示其年紀和心智已經不適合這個職務，必須下台休息了。

我們更擔心的是，蘇院長有如此霸主心態，是否因看清了蔡總統須依賴其派系支持，方足以治理國家有關。若真是如此，則蔡總統早已跛腳「唯派系是問」，「由派系治國」，這才是嚴重的國家治理問題。

國家因吏治衰敗而沒落

若官員收入不高，獎懲風險高，國人將無意投入公務部門，而往民間業界發展，絕非國家之福。良好的官僚獎懲模式，必須讓有企圖心的官員「有跡可循」，願在賞罰分明、論功行賞、按失懲處的制度中循序漸進，努力追求表現，國家方可大治。若幹才每因偶發案件即行去職，甚至因未能跟對人脈，動輒受貶而鬱鬱以退，國家終將因治吏衰敗而沒落。

在治安相對良好下，蘇院長以「求治」為由夾帶派系爭鬥，以「苛政」對待僚屬，將導致警力配置於易生事端之場所以求自保，造成警力錯誤配置，反而惡化一般治安。要知道，對一般民眾而言，酒店鬧事難免，社區鄰里安全才重要。「土皇帝」這種治理心態，對國家非常危險。