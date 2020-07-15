西方近300年來，尤其自二戰以來的科學、技術、人文、財富、實力的積累，所向披靡，已形成所謂 「西方基本價值觀」，即「以基督教與英語文化為中心的國家，不容許被任何其他國家民族所超越」，就中美關係以及 「無敵國外患者國恆亡」意識而言，這就是美國的基本價值觀，與古希臘雅典和斯巴達爭戰的一山不容二虎之修昔底得觀、十字軍東征非我族類思維等，一脈相承。大陸雖仍是開發中經濟體，其復興已被認為威脅到此基本價值觀，這該是要圍堵抵制中國的最根本原因。

2020美國《國家利益》6月8日刊出論文稱美國在處理新冠狀毒的荒腔走板，以及強勢鎮壓因員警施暴非裔致死而導發的全國街頭抗議，引起國際普遍不滿，認為美國正把國際領導地位拱手讓給中國。論文也稱，美政府公開謾罵侮辱和甩鍋中國，在和平時期是沒有先例的，國際反而因此更認同中國，也讓中國人民更團結，論文還稱最近皮尤PEW民意調查顯示，90%的中國人民滿意並支持中國政府。

今大陸的年經濟實力，與美國扣除看似務虛經濟如法律訴訟等產值後的年經濟實力，已大致相當，且經濟成長相對快速，絕對值已超車美國。中國製造業產值在2004超德國、2006超日、2010超美國，大陸這次抗擊新冠狀病毒的高效表現，益增自信與話語權，已有反制圍堵能力。

外國或多不樂見兩岸統一，卻無哪國再有客觀實力保證兩岸的長期分開。不過迄今美國還是有以不動武的較低成本，不讓兩岸在近期統一，其間的文攻武嚇不會停止，但大陸應能無懼於此。

2019年大陸吸收外資達1400億美元是世界第二，台灣達90億美元，這都顯示大陸龐大市場在國際上的吸引力，這是資本自由流向，無關統獨。現在世界第一大經濟體美國根本沒有公開支持台灣獨立，連傾向獨立的台灣政府，迄今自己都沒公開宣告獨立，那麼還有哪個國家會為台灣獨立出頭？

大陸價值觀的「永不稱霸、追求世界多極包括美國在內的共贏多贏、以民為本的世界生命共同體 」，國際上包括德國、法國等大多數國家都接受，這價值觀本身就是中華文化的「民為貴，社稷次之，君為輕」 、「天聽自我民聽」 的人民優先民本論，也是美國獨立宣言精髓所在，更與台灣的中華文化相通。

最近《中國時報》正在討論「兩岸重開機」，此時大陸與台灣似應交代清楚：給兩岸人民的根本福祉是什麼？台灣利益是否與美國、日本利益掛勾？好讓人民放心，避免獨立被誤會是外國行為而招干戈風險。

（作者為旅美太空工程師）