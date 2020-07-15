振興三倍券實體券15日開放正式取貨與購買。不讓人意外的是，三倍券全台購買系統又出現大當機。對此，經濟部的解釋是，在上午10日左右，系統觀察到有大量交易湧入，因此啟動流量管制機制，這種情況就類似於高速公路交流道的匝道儀控。

問題是，截至15日11時，全台1299間郵局售出25萬份三倍券，平均每家郵局賣出192份；而至上午11點鐘，全國1萬多家超商，發出12萬張三倍券，平均每家超商一個上午發出10份，這樣的發售量有到「大量湧入」，以致政府得喊停的程度嗎？行政院的三倍券電腦系統是石器時代的產物嗎？怎麼可以慢成這樣、爛成這樣？

有多少郵局窗口、有多少超商，這都是事先就該知道的資訊，再配合每個地區的人口數，要計算出上線流量和網速規畫，對號稱天才IT大臣的唐鳳及其團隊來說，應該不是難事，為什麼會搞出這麼多飛機？

7月初三倍券開放數位綁定時，官網不到10分鐘就當機，此外，超商預購系統、銀行信用卡綁定也同樣卡住不順，沒想到事隔半個月，三倍券再度令人抓狂。

今年以來，從口罩實名制、酒精實名制到三倍券，民眾已歷經了不知多少次排隊，但政府的行政作業、電腦系統規畫、發放流程等措施卻不見改善，讓民眾的每次排隊都飽受折磨。從年初排到年中，真是越排越火大。

行政院長蘇貞昌自吹自擂說三倍券是如何的好領好用，顯然多數民眾不領情。不少民眾說因為擔心「口罩之亂」重演，所以在開賣第1天，清晨4點就到郵局排隊，可見民眾對政府的行政效率多沒有信心。

拜託行政院別再這樣一再惡整人民了好嗎！