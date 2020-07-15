人生的道路有成功也有失敗，但同樣的是凡走過必留下痕跡。有些人一路走向成功，但拿她的過往與現在比對，只見前後矛盾，甚至讓人唏噓。陳菊，就是這樣一號人物。請先看以下四則報導：

1992/12/26《自立晚報》〈民進黨國代傾向不行使監委同意權〉：許瑞峰和陳菊都明確指出，民進黨和新潮流的立場都十分明顯─主張單一國會、廢除監院，在此立場下，他們不會因若干人而影響既定態度。

1993/01/01《自由時報》〈民進黨國大黨團：不行使監委同意權〉：民進黨國大黨團昨日歷經全天的討論和激辯後，以31對14票通過決定不行使監委同意權......據了解，美麗島系和康系人馬在會中強力為參與行使同意權護盤，但仍不敵新潮流系和中間派系人馬......

2004/12/18《中國時報》〈總統約見監委人選 落選立委不在內〉：另勞委會勞工保險監理委員會主委郭吉仁此次由勞委會主委陳菊推薦，也可望獲得總統提名。

2020/7/14陳菊臉書〈盼當末代院長：廢考監後就光榮離開〉：我期許自己能成功扮演最後一任監察院長的角色，在修憲通過之際，確保監察權能夠順利換軌、國家人權機構能夠延續，而在憲改工程完成後，業務還在、同仁還在、監督還在，只有一生為人權奮鬥的民主老兵，完成最後的任務，光榮離開。

從上文可以看到，1992年，42歲的陳菊以新潮流系國大代表的身分振振有詞，強調「單一國會」、「廢除監院」是民進黨的主張，並且強力運作，讓民進黨國大黨團得出了不行使監委同意權的結果。然而到了2004年12月，依據中國時報報導，當上勞委會主委的陳菊已經開始「向陳水扁總統推薦監委人選」了。

時間來到2020年，陳菊獲蔡英文提名出任監察院長。在受國民黨強烈杯葛後，陳菊在臉書上強調她會是最後一任監察院長，要完成「最後的任務」。是嗎？28年前就主張廢監院，28年來後歷任勞委會主委、高雄市長、總統府秘書長等重要職務，廢監院的進度卻是0，直到要當監察院長了，才突然「睡醒了」，重提當年主張，又有幾個人能相信陳菊是真心的？

不客氣的說，想騙人也不要污辱大家的智商。民進黨執政四年多，任何一個真心想推的政策，有哪一個不是十萬火急通過？最遲幾個月內就可搞定，2018/11因公投綁大選導致地方選舉失利，2019/06就三讀修法禁止公投再綁大選，這是何等快的效率！現在說要廢監院，卻不給出個時程安排，簡直是零誠意，甚至「負誠意」。

要知道監察院長可不是個低薪位置，月薪約32萬，以公務員年終1.5個月計算，年薪約432萬。監察院長一任6年，薪資總計超過2500萬，陳菊是打算領幾年再廢監察院？對比陳菊於1992年1月4日《台灣時報》上主張「國大不應支薪」、「要徹底廢除國會（國民大會）、行使三權分立式的民主制度」的發言，更是讓人唏噓，當年的陳菊既不要錢又主張廢監院，現在的陳菊卻是「要錢，至於監院何時廢我不交代」，簡直像是兩個人！

以現在民進黨的人數優勢，陳菊的人事案通過機率極高。在這裡想與陳菊喊話：「算我求你了，拿出一點當年拒絕領國大薪資的良心，快點廢監院，「少領」幾年院長薪水吧！」權勢已經這麼大了，不敢要陳菊妳不領薪水，只拜託妳找回一點良心，「少領」就好。(作者為網路媒體工作者)