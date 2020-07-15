某員外家的房子外有極大一片田，因為歷史因素，地契的登載不很清楚，直到員外實力夠強了，才在民國36年（西元1947年）對外公告，那裡散布的幾間小屋都是他的，最大一間旁邊有口天然井，可以養羊養鴨，維持守衛的基本生活不成問題。

2015年，一個鄰居在遠方大老鼓動下，到仲裁單位要求，根據1980年代公布的法律，員外家70幾年前的公告無效，小屋也根本無法住人。仲裁單位後來做出了無法律拘束力、但對員外家不利的結果。

員外家因為有爭產糾紛，必須靠遠方大老接濟，而現在掌理家業者其實想另起爐灶，更要爭取大老支持，所以有時默認了對己不利的觀點。

這故事恰與當前南海局勢很像。中華民國1947年的南海U型11段線規定島嶼歸屬，即東、西、南、中等四沙群島均為中華民國領土。中共當局後來的9段線是依前述11段線而來，但中共似想依此主張南海為歷史性水域，而且全然無視我方對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利。

2016年下半，菲律賓向常設國際仲裁法庭要求仲裁，中共當局拒絕參加，而中華民國連受邀說明的機會都沒有。結果不僅我國的11段線被視為於法無據，連太平島作為天然、可供一定群體居住的島嶼地位都被否定。菲總統杜特蒂說，是美國要他的前任去提國際仲裁。

4年後，美國國務卿蓬佩奧於7月13日發表聲明，認定中共當局的南海主張「不合法」，拒絕接受其對12海里領海以外水域提出的任何源於地貌或合法島嶼的主張。

對我國而言，最直接的問題就是，我方堅持太平島有天然淡水，是可用來劃12海里領海、200海里專屬經濟區以及大陸礁層的島嶼，但美國引仲裁法庭決定，太平島並非天然島嶼（等於被降格為岩礁），只能劃領海。

蓬佩奧的聲明已再次影響到我國的南海主權，但此次我外交部的聲明中，仍不提太平島的天然島嶼地位，顯有默認美國視太平島為岩礁之嫌。

2016年1月，時任總統的馬英九為預先反制國際仲裁可能的負面結果，率員登上太平島，並表示歡迎在國際上有所質疑太平島地位的人親自登島了解真相。如今美國等於再次否定太平島法律地位，我外交部應對此明確表態，不打迷糊仗。而且，蔡英文政府應再次公開拒絕接受常設國際仲裁法庭的決定，不是裝做沒看到。

還有，蔡政府自稱台美關係史上最好，這不禁令人好奇，美國這次南海主權聲明，有無事先知會蔡政府？如果沒有，顯然美國在南海問題上不甩蔡政府；如果有，蔡政府是嚴正反對，還是吞了下去？

希望蔡政府不要在南海主權問題上虛應故事，因為今日不說清楚，明日站不住腳。(作者為中國國民黨副秘書長)