立法院對新一屆考試院和監察院陸續行使任命同意權，而中國國民黨立院黨團也表達了「廢考監」的主張。然而，中國國民黨黨章前言中揭示，該黨「歷久彌新，而奉行三民主義五權憲法之宗旨，力行民主憲政之理念，追求國家富強統一之目標，始終如一。」可見繼在兩岸政策上逸脫了黨的「政策綱領」外，國民黨立委主張廢考監更還違反了黨章。

國民黨立院黨團總召林為洲亦是中央政策會執行長，他在立法院舉行的考試院同意權學者專家座談會上表示，考試院的職權有考試、訓練和銓敘而都屬於相當事務性的，且像「國考委外辦理行之多年，辦理的成果也都不錯」及未來還可以委外等語。由此看來，林為洲主張廢除考試院所持的理由，八成是基於他對考試院職權的錯誤認知。

考試院主辦的「國家考試」是公務人員任用資格考試，以及專門職業和技術人員的「執業」資格考試，這兩項憲法所明定的職掌，豈有違憲「委外」辦理之可能？顯然，林為洲錯把馮京當馬涼，將從事某職業或工作之能力證明的「職業證照」制度，既當成了國家考試，還把公務人員任用資格考試也以職業證照來看待。更別說林為洲可能也不知道，考試院獨立於行政院之外掌理全國文官人事制度權，目的就是要防杜文官職位成為朋黨政治分贓的戰利品，以及因裙帶關係形成新的貴族統治階級。

曾為民初第1屆國會眾議院議員及中山先生政治秘書的葉夏聲，於民國11年受命擬出一部《五權憲法草案》，草案第一章為「總綱」，第二章則明定「考試院」的職權。據葉夏聲稱，該案完成後即呈中山先生閱覽，而「先生覆書聊致慰勉。…竊幸前作，猶未至叛離先生之本意」。可見五院之首為考試院，當是中山先生的原意。

中山先生主張監察權從國會分出，除了要承襲中國傳統的監察御史權外，另個重要原因是他考察了英、美國家的經驗後，認為他們的國會議員的選舉和運作，都不值得我國全盤照搬。也因此，在中山先生的原初規劃中，西方「國會」的「政權」由「國民大會」掌握，而應發揮政府能力的「治權」，則分由須經考試銓定候選資格，具有一定專業程度的「立法委員」和「監察委員」掌理。

在較發達且人口規模和我國同屬中型的國家，約每10萬人有1名國會議員，立法委員僅113名顯然太低，使得個別委員的影響力變大。然而，區域立委常關心選區利益和政治傾軋，不僅謀求公職或升遷已是「選民服務」或「回饋」，若監察權再回歸立法委員，公務人員淪為刀殂上魚肉的機率可能大增。再說，目前民眾對立委問政和立法品質具有高度信賴感嗎？

廢考監是民進黨追求台獨建國的內涵之一，故不難想像刻意要壓抑、扭曲和抹黑這兩院的職權功能。然而，信仰和宣揚三民主義都是國民黨黨章所定的黨員義務，在黨章未經全國黨代表大會通過變更前，黨籍立委何以能違背黨章決定廢考監呢？

（作者為世新大學兼任副教授）