第四，這是一個國際化的時代。怎樣才叫國際化呢？舉一個數字大家就知道了。根據《唐六典》記載，開元時期到唐朝朝貢的藩國有七十多個。形形色色的異邦人，到唐朝來幹什麼呢？有政治使節，有留學生，有學問僧，但是，最多的還是商人。在唐朝，只看一個地方，就知道當時的國際化程度了。哪兒呢？長安城的西市。大家知道，長安城一共有兩個市場，一個東市，一個西市。唐朝的對外貿易主要通過絲路進行。中國商人從長安往西走，反過來，中亞、西亞乃至歐洲的商人則沿著絲路從西邊往長安來。這樣一來，西市自然占盡地利之便。在這兒，既雲集著來自世界各地的商人，更雲集著來自世界各地的寶貝。因為西市太繁華了，簡直就像一個吸金窟一樣，所以，在當時又號稱金市。西市周圍，像景教（也就是基督教）的教堂，中亞胡人的聚居區，到處都是胡人生活的痕跡。在這之中，什麼最引人注目呢？胡姬。就是胡人的少女，亦或少婦。她們隨著父親、哥哥或者是丈夫經過漫漫長途來到長安、來到西市，做什麼？她們做得最多也做得最好的職業就是小酒館的服務生。這些皮膚白皙、能歌善舞的女郎，迷倒了不知多少多情的唐朝小伙子。李白不是有一首詩嗎？「五陵少年金市東，銀鞍白馬度春風。落花踏盡遊何處，笑入胡姬酒肆中。」事實上，不光是迷人的胡姬走進唐人的生活，同樣迷人的胡馬、胡香、胡藥，乃至普通人家飯桌上的胡餅，都悄悄地吸引著唐朝人，也影響著唐朝人，甚至變成唐朝文化的一部分，這就叫做張開雙臂，擁抱世界。

鑑真和尚影響力

但是，我們也知道，一個國家如果只能接受外來文化，而不能輸出自身文化，那就不能稱為大國。大唐玄宗時代，不光是熱情擁抱世界的時代，更是熱情回饋世界的時代，怎麼回饋世界呢？兩個途徑。第一，接納東亞各國的留學生、學問僧來學習大唐文化。第二，自己走出國門，傳播文化。在傳播文化的使者中，最有名的就是鑑真和尚了。他從玄宗天寶元年（七四二年）開始，立志到日本傳播佛教，經歷了五次渡海失敗之後，仍然百折不撓，終於在第六次的時候成功了。這一年，已經是天寶十三年（七五四年），而且，這時候，鑑真和尚已經雙目失明。這是多麼了不起的精神啊！鑑真和尚在日本生活了十年，不僅成為日本律宗的開山大師，而且給日本帶去建築、藝術、醫學等方面的知識，最後在日本圓寂。事實上，當時唐朝向東亞國家輸出的可不止是佛教，更重要的還是本土產生的儒家思想。就是在唐朝，一個以儒家文化為底蘊的所謂東亞文化圈形成了。這樣的國際影響力，不正是盛世最重要的表徵嗎？

聽完這些讓人熱血沸騰的故事，可能有人要有疑問了，唐玄宗所開創的開元天寶時代，既然是如此的富裕開放、如此的風雅和諧，為什麼還會爆發安史之亂，讓大唐從太平盛世轉眼就跌入天下大亂的深淵呢？唐玄宗時代由盛轉衰的真正原因是什麼呢？

任相失誤 拒絕納諫

唐玄宗時代由盛轉衰的原因是什麼呢？我想重點談兩個原因。第一，社會發展造成的制度不完善。唐玄宗時期是社會高度發展、變革特別激烈的時代，很多舊制度都失效了，替代它們的新制度正在形成。但是，任何一種新制度都需要長期磨合才能成熟。而在成熟之前，它必然存在缺陷，可能誘發危機。就拿給唐朝釀成大禍的節度使制度來說吧！它本來是為了解決府兵制既擾民、戰鬥力又差、還缺乏邊防常備軍的窘境而產生的，它的出現本來是好事，也解決了當時唐朝軍事上的大難題。但是，這種制度也存在著缺陷。什麼缺陷呢？它把兵權都集中到邊將手裡，形成所謂內輕外重的不穩定結構。一旦節度使的忠誠出現問題，危機就會應運而生。換言之，這本來就是一種還不成熟的制度。這就需要用人的智慧來駕馭、來補足了。但是，非常遺憾的是，唐玄宗時代由盛轉衰的第二個原因，恰恰就是人的層面也出問題了。

出現什麼問題了呢？唐玄宗逐漸陶醉於開元盛世所取得的巨大成就中，再也不肯克己復禮，而是變為驕奢淫逸了。開元年間，唐玄宗不是把宮裡的奢侈品都搜出來燒了嗎？但是，天寶年間，專為貴妃刺繡的女工就有七百人。開元年間，唐玄宗不是把宮女都放回家嗎？但是到了天寶時代，他又開始到處訪求美女了。而且，為了選美，唐玄宗還特地設置一個使職，叫花鳥使，由宦官擔任，專門到民間挑選漂亮的大姑娘、小媳婦。元稹有一首詩叫《上陽白髮人》：「天寶年中花鳥使，撩花狎鳥含春思。滿懷墨詔求嬪御，走上高樓半酣醉。醉酣直入卿士家，閨闈不得偷迴避，良人顧妾心死別，小女呼爺血垂淚。十中有一得更衣，永配深宮作宮婢。」一位皇帝，為了滿足自己的貪欲，活生生地拆散別人的家庭，這難道不是奢侈腐化、不是墮落嗎？既然在精神上已經不再勵精圖治，政治上的問題也就隨之出現。什麼問題呢？

唐玄宗後期，在政治上有兩大失誤。第一是任相失誤。第二就是拒絕納諫。我們講過，開元年間，唐玄宗一直是根據需要隨時調整宰相人選。這些宰相，都能把國家利益放在第一位，也都能隨時指正唐玄宗的失誤，正是他們和玄宗一起締造輝煌燦爛的開元盛世。但是，從開元後期開始，唐玄宗愈來愈懈怠朝政，也愈來愈喜歡柔順能辦事的李林甫了。李林甫不是一個有遠見、能夠把握政治方向的人。更要命的是，他也不是一個正人君子，平生最擅長嫉賢妒能、打擊異己。自從他當了宰相，玄宗就再也聽不到高瞻遠矚的真知灼見，社會問題也長期得不到解決，國家能不走下坡路嗎？本來，如果宰相不行，還可以用納諫制度來調整、來彌補。但是，到了天寶年間，不僅是李林甫、楊國忠他們不讓唐玄宗聽到不同意見，就是唐玄宗本人，也不願意再聽逆耳忠言。安史之亂爆發前，有人向玄宗彙報安祿山要謀反的事，他聽也不聽，就直接把人家送到安祿山那裡去。這樣拒絕批評、拒絕建議，能不天下大亂嗎？唐玄宗為什麼會犯這樣大的錯誤呢？

（系列完）